上班族被交友誘騙約會噱頭詐近百萬 配合警順利誘捕3嫌送辦

警方圍捕出面取款的車手。（記者邱俊福翻攝）

28歲洪姓上班族日前網路交友遇上詐騙集團，被對方以介紹美眉約會為誘餌，誘騙先後10多次匯款及購買Apple禮品卡，結果美眉連見面都沒有，存款97萬多元就被騙光，他驚覺上當後，向台北市警信義分局六張犁派出所報案，並配合警方本週三先誘出取款的潘姓車手，再往上連抓駱姓、劉姓等2名收水成員，移送檢方偵辦。

警方表示，本月初，洪男於IG社群平台交友，遭搭訕後，依指示加入對方的LINE，隨後對方要求註冊一個交友平台，宣稱可透過該平台安排美眉一起約會，但須先登記付給5000元保證金，事後會歸還6000元的廣告收益，洪男信以為真，便依指示匯款。

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但對方持續以操作錯誤等為由，要求登記第2次，款項提高為2萬1000元，隨後更以各種理由，持續要求匯款及購買Apple禮品卡，洪男直至存款97萬1000元被騙一空，對方又不願還款下，始驚覺上當報警。

警方據報後，協調洪男持續與詐團聯繫，規劃圍捕行動；本週三下午2時許，對方邀約洪男在信義區景勤一號公園交付現金，警方於取款的潘姓車手現身時，當場逮人，查扣設局的假鈔、贓款及手機等證物，並依據供述及通聯資料持續向上溯源，分別於大安區及士林區查獲駱姓、劉姓等2名收水成員。

潘、駱、劉等3名犯嫌詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，經檢察官複訊後，均以5萬元交保，警方將持續向上追查詐騙集團幕後成員。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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