中國海警宣稱救「中國台灣籍漁船」 海巡署反駁

基隆籍「全漁6號 」漁船日前在釣魚台東北方海域突然起火後瞬間沉沒，船上6名外籍船員落海後，被附近作業的「全漁36」救起，台籍張姓船長失聯。海巡署獲報馳援派遣「桃園艦」全速趕往現場。（資料照，海巡署提供）

基隆籍漁船「全漁6號」16日在釣魚台東北方海域失火沉沒，中國海警宣稱對「中國台灣籍漁船」進行「滅火並展開搜救」，事實上6名船員是由另一台籍漁船救起。海巡署指，海上人道救援無國界，中國不應藉海難事件行政治操作，侵犯台灣主權。

「全漁6號」12日下午3時35分從八斗子漁港出港，船上共有62歲台籍張姓船長及6名菲律賓船員。海巡署16日凌晨5時許接獲通報，「全漁6號」在釣魚台東北方約77浬，位於日本搜救責任區海域內發生火警。

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海巡署16日發出新聞稿指，「全漁6號」船上6名外籍船員由附近作業之「全漁36」漁船即時救起，均無大礙，但張姓船長仍然失聯。海巡署接獲通報後，立即啟動應變機制並調派北部地區機動海巡隊桃園艦緊急出勤。

海巡署桃園艦16日深夜11時許抵達彭佳嶼東北約131浬案發海域，由於現場海象不佳，獲救的6名船員暫留「全漁36」安置，桃園艦全力搜尋失聯的張姓船長。

不過，中國海警17日晚上通報「位釣魚島海域緊急救援中國台灣籍漁船」，指一艘「中國台灣籍」漁船16日在釣魚台黃尾嶼東北約76浬處失火，船上共有7名船員。

中國海警表示，「事發後，正在執行巡航任務的中國海警艦艇赴事發海域對失事漁船進行滅火並展開搜救，截至目前6人獲救，相關救援工作還在持續進行。」中國海警局公布4張照片，展示協助對漁船滅火。

海巡署18日發出新聞稿表示，中國海警侵犯台灣主權，遂行政治操作及認知作戰。「全漁6號」船上6名外籍船員是由附近作業之台籍漁船「全漁36」救起。海巡署接獲通報後立即調派桃園艦趕赴現場搜救，並協調日本海上保安廳派遣巡邏機、船協助，另增派「宜蘭艦」加入救援，目前持續會同日方於現場全力搜救失蹤的張姓船長。

針對中方刻意使用「中國台灣籍漁船」等政治操作字眼，海巡署表示，海上人道救援無國界，為普世公認之價值，海巡署亦曾多次冒險救援中國籍漁船，中國不應藉海難事件行政治操作，用「中國台灣籍漁船」侵犯台灣主權。

海巡署表示，失蹤的船長仍在搜救，海巡署不放棄任何希望，將持續投入搜救行動，希望儘速救回船長。

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