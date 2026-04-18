被騙360萬想追回反變洗錢犯 女代書落入「二次詐騙」陷阱

蘇姓女代書為了追回投資詐騙的失金，竟被詐團利用淪為洗錢共犯。示意圖（資料照）

從事代書業務的蘇姓女子，因先前投資遭詐騙360萬元，急欲找回失款，竟誤信網路「ACC科技公司」能協助駭入詐團伺服器攔截金流，反而淪為詐欺集團洗錢工具，但法官發現，蘇女因背負百萬高利貸、思慮不周，且本身也是詐團受害者，主觀上無犯罪意圖，因此判決無罪。

判決指出，2024年5月，蘇女誤信假投資詐騙損失360萬元，她焦急上網尋找追回失金的方式，後來在臉書認識網友，網友介紹「ACC公司」，宣稱能幫忙「追回損失」，再以「技術攔截、資金洗白」等話術，要求蘇女提供帳戶，並指示她將匯入的款項轉為虛擬貨幣。

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蘇女不疑有他，照做後導致2名誤信感情詐騙的被害人損失63萬元，款項經由蘇女的帳戶流向海外，因而被控三人以上共同詐欺及洗錢罪。

高雄地方法院審理時，蘇女在庭上聲淚俱下，坦言自己經營事業失敗，欠下地下錢莊巨額債務，15天就要付15萬元利息，「日子過到快炸了」。

法官發現，蘇女多次傳訊哀求詐團：「我已經走投無路」、「師傅等著請款」，顯示其經濟窘迫，更為了請對方追回360萬，竟然還先自掏腰包匯出18萬元的「保證金」給詐團，隨後又被騙走10萬元，因此認定她是被詐團利用的「工具人」，而非共犯，判決蘇女無罪，可上訴。

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