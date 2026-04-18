車主見擋風玻璃上有「彈孔」急報案 警出動鑑識結果竟是...

鑑識組員警戴上手套仔細採集後，確認這枚讓氣氛緊繃的「彈孔」竟是鳥屎。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名林姓女子前日準備開車出門時，赫然發現轎車前擋風玻璃出現一個不明的白色放射狀痕跡，中心位置厚實且外圍布滿細碎網狀紋路，外觀像極了子彈擊穿的孔洞，嚇得趕緊向文山二分局景美派出所報警。警方為求謹慎，立即通報鑑識人員到場勘察，沒想到鑑識組員警戴上手套仔細採集後，確認這枚讓氣氛緊繃的「彈孔」竟是鳥屎。

文山二分局調查，林姓女子16日中午取車時，看見擋風玻璃上的白色痕跡呈現放射狀散開，她第一時間直覺愛車遭到槍擊或彈珠攻擊，驚慌之下向警方求助。員警抵達現場後，雖認為應不是彈孔，但為了保險起見，仍封鎖現場並聯繫刑事鑑識人員支援。

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鑑識人員到場後審慎以對，全副武裝並戴上手套進行採樣與觀察。經由專業的採集程序與細部檢視，員警發現該物質雖已乾涸結塊，但並無玻璃粉碎的物理撞擊點，且質地與色澤均指向是有機物質。最終，鑑識人員宣告真相，確認這只是「天降黃金」乾掉後形成的天然放射狀圖案，並非人為攻擊的彈孔。

真相大白後，原本凝重的現場氣氛瞬間放鬆，林女這才鬆了一口氣。她表示沒想到鳥屎乾掉後的樣子竟然會與彈孔如此神似，對於自己因誤解而造成警方大動員感到非常不好意思，同時也對警方不因事小而敷衍、嚴謹採證的專業態度表達由衷感謝。

文山二分局提醒，民眾若發現車輛出現不明痕跡、破損或可疑情形，請務必保持現場完整，並立即撥打110報案請求警方協助。

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