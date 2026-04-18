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    求職隱瞞「告過前公司」遭開除 保險員告贏新東家要回工作

    2026/04/18 09:52 記者黃佳琳／高雄報導
    朱姓男子求職隱瞞「告過前公司」遭開除，他提告新公司勝訴要回工作。示意圖（資料照）

    朱姓男子求職隱瞞「告過前公司」遭開除，他提告新公司勝訴要回工作。示意圖（資料照）

    朱姓男子應徵某人壽公司保險銷售人員並獲得錄取，卻因隱瞞曾與前雇主另家人壽公司有勞資訴訟，遭新公司指控「誠信操守不佳」並撤銷錄取；高雄地院審理後認為，朱男受限於前案保密條款才未主動告知，判新公司解雇違法，須讓朱男復職並補發薪資。

    判決指出，朱男於去年1月應徵某人壽公司，面試時被問及「是否與前公司發生衝突或爭議」時皆否認，但人壽公司人資事後查出，朱男曾與前東家某人壽公司有過民事訴訟（確認僱傭關係存在等案件），認為朱男刻意欺瞞，違反保險從業人員應有的誠信，在報到前夕，電話通知撤銷錄取。

    朱男不服提起訴訟，主張自己與前東家的訴訟是為了捍衛權益，且二審調解成立後簽有高達100萬元的「保密條款」，內容涵蓋和解過程與結果，他因擔心違約受罰，才未主動揭露。

    高雄地方法院審理時，法官認為勞基法雖規定「虛偽意思表示」可撤銷合約，但必須達到「使雇主受損害之虞」。朱男與前雇主的糾紛是確認僱傭關係，且一審勝訴，顯示是正當權利主張，並非其本身品格有問題。

    此外，新公司人資曾致電前公司詢問，得知朱男過去表現佳、態度良好，在職期間沒有發生損害前東家的行為，因此判定新公司開除勞工並不合法，兩造僱傭關係存在，新公司應按月給付朱男約2萬多元的薪資，並補繳勞工退休金直到復職日，可上訴。

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