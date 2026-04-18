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    首頁 > 社會

    屏東執行分署拍賣生成財3號漁船 4/24開放觀覽

    2026/04/18 08:54 記者葉永騫／屏東報導
    生成財3號漁船。（屏東執行分署提供）

    生成財3號漁船。（屏東執行分署提供）

    行政執行署屏東分署受屏東地檢署囑託，將於4月27日上午10時30分在屏東分署，以公開競價方式拍賣「生成財3號」漁船一艘，為便利民眾得以近距離方式觀看漁船狀況，將於4月24日下午3時許開放至鹽埔漁港現場觀覽，有興趣的買家，請依公告洽屏東分署承辦人（電話：08-7366626轉5208）預約觀覽。

    屏東分署表示，「生成財3號」漁船總噸位16.69噸，船長15公尺，船寬4公尺，拍定後，拍定人除繳納拍定價金外，尚需另外繳納由檢察機關先行墊付之鑑定費用新臺幣7000元，有意參與競標的應買人，請務必攜帶國民身分證正本或其他相類之身分證明文件正本，並現場簽署承諾書後始得參與競標。

    屏東分署提醒，該漁船於主管機關函復時漁業執照仍為有效狀態，如於偵查中變價拍賣，拍定後經農業部核處漁船漁業人收回漁業執照一年並執行完畢後，取得漁船所有權之拍定人，可依「漁業法」及「漁船建造許可及漁業證照核發準則」等規定向主管機關申請核發漁業證照。詳細內容及拍賣條件，請詳閱法務部行政執行署官網。

    屏東生成財3號漁船執行拍賣。（屏東執行分署）

    屏東生成財3號漁船執行拍賣。（屏東執行分署）

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