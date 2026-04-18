父親外遇家暴還想賣女陪酒抵債 法官裁定免除女兒扶養義務

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

一名女子因不滿自幼遭父親棄養，全家長期籠罩在父親暴力與恐嚇的陰影下，甚至在她年僅8歲時還被父親揚言賣去陪酒抵債。在面對政府通知代付父親的醫療費用時，憤而向法院聲請免除扶養義務。台東地方法院日前審結，認定其父當年不僅外遇離家、未盡分毫扶養責任，更曾持刀威脅殺害全家，情節重大，依法裁定免除她對父親的扶養義務 。

根據裁定書，這位父親於民國77年結婚後便不務正業、遊手好閒，81年她弟弟出生後，父親竟對母親拋下一句「兩個小孩我都不要了，要和外面22歲年輕女友在一起」，隨後便離家與外遇對象同居。此後長達20年的時間，父親僅在索討金錢或拿取換洗衣物時才會現身，且動輒毆打母親頭部或以皮帶抽打當時年幼的她，讓子女童年充滿恐懼 。

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令她心碎的是，父親曾因車禍需賠償20萬元，竟跑到母親工作地點討債，遭阻攔後更返家持刀揚言要「殺光全家及娘家親戚」，迫使母親將她與弟弟鎖入房內，獨自在客廳面對丈夫的施暴，導致子女留下嚴重的心理創傷 。

此外，父親在外流連酒店欠下債務，甚至引來討債集團恐嚇要將當時年僅8歲的她抓去陪酒抵債，種種行徑令人髮指。法院審理期間，她的母親及阿姨皆出庭證實，父親多年來對家庭毫無貢獻，家中生計全靠母親當清潔工與接家庭代工支撐 。

法官認為，這位男子目前因病保外就醫，且經安置於照護機構後無財產支付費用，確實有受扶養之必要，但衡量其過去無正當理由未盡扶養義務，且對妻兒實施嚴重的身體及精神不法侵害，若仍要求女兒負擔扶養義務，顯然有失公平，裁定免除她對於父親的扶養義務 。

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