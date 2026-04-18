為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男大生交往未滿16歲女友偷嘗禁果還錄影 家長提告下場出爐

    2026/04/18 08:25 記者陳建志／台中報導
    台中一名男大生交往未滿16歲的小女友，除合意發生性行為還拍攝性影像，家長得知提告，雖獲得原諒，仍判刑7月、緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中一名男大生交往未滿16歲的小女友，除合意發生性行為還拍攝性影像，家長得知提告，雖獲得原諒，仍判刑7月、緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中一名男大生與一名未滿16歲的小女友交往，兩人除合意發生性行為，男大生還在女友要求下拍攝性影像，並將影片傳給女友，家長事後得知提告，男大生在台中地院審理時坦承犯行，少女和少女的父親也原諒他，同意給他輕判、緩刑，台中地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處2月徒刑，拍攝少年之性影像罪判處6月，合併應執行7月，緩刑2年。

    判決指出，這名就讀大學的男大生，交往一名14歲以上未滿16歲的小女友，兩人除合意發生性行為，男大生還在女友要求下拍攝性影像，並將影片傳給女友，雖男大生已自行刪除該影像，不過家長得知後仍提告遭警查獲。

    男大生在台中地院審理時坦承犯行，法官認為男大生明知被害人為14歲以上未滿16歲的女子，思慮未臻成熟，欠缺完足的判斷性自主能力，竟未能克制自身情慾，仍與被害人發生性交行為，還應被害人要求拍攝性影像傳送給她，有害被害人身心健全及人格之發展，所為實屬不該。

    不過法官審酌，男子尚就讀大學，案發時與少女是男女朋友，犯後終於坦承犯行，顯有悔意，也獲少女及少女父親的原諒，同意對他輕判、給予緩刑，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處2月徒刑，拍攝少年之性影像罪判處6月，合併應執行7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播