男大生交往未滿16歲女友偷嘗禁果還錄影 家長提告下場出爐

台中一名男大生交往未滿16歲的小女友，除合意發生性行為還拍攝性影像，家長得知提告，雖獲得原諒，仍判刑7月、緩刑2年。（記者陳建志攝）

台中一名男大生與一名未滿16歲的小女友交往，兩人除合意發生性行為，男大生還在女友要求下拍攝性影像，並將影片傳給女友，家長事後得知提告，男大生在台中地院審理時坦承犯行，少女和少女的父親也原諒他，同意給他輕判、緩刑，台中地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處2月徒刑，拍攝少年之性影像罪判處6月，合併應執行7月，緩刑2年。

判決指出，這名就讀大學的男大生，交往一名14歲以上未滿16歲的小女友，兩人除合意發生性行為，男大生還在女友要求下拍攝性影像，並將影片傳給女友，雖男大生已自行刪除該影像，不過家長得知後仍提告遭警查獲。

男大生在台中地院審理時坦承犯行，法官認為男大生明知被害人為14歲以上未滿16歲的女子，思慮未臻成熟，欠缺完足的判斷性自主能力，竟未能克制自身情慾，仍與被害人發生性交行為，還應被害人要求拍攝性影像傳送給她，有害被害人身心健全及人格之發展，所為實屬不該。

不過法官審酌，男子尚就讀大學，案發時與少女是男女朋友，犯後終於坦承犯行，顯有悔意，也獲少女及少女父親的原諒，同意對他輕判、給予緩刑，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處2月徒刑，拍攝少年之性影像罪判處6月，合併應執行7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法