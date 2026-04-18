78歲翁上山採藥失聯月餘！隨身物品散落 部落動員大搜尋

78歲陳姓老翁上山採藥一去月餘不見蹤跡，部落青年會同警義消今天清晨入山大搜尋。（民眾提供）

新竹縣尖石鄉錦路部落78歲陳姓老翁，疑似隻身上山採藥，卻迄今失聯月餘。保七總隊觀霧小隊和林業及自然保育署新竹分署巡山員，週五（16日）在大鹿林道23公里處附近發現他遺落許多隨身物品卻不見蹤跡，部落獲悉，今天清晨發動青年會同尖石五峰的警義消約16人，一起進行山區大搜尋。

保七警察和巡山員們初步調查發現，陳翁常獨攀大山以採摘草藥，今年3月7日他在尖石某診所看診拿藥後，次日便人間蒸發，其家人原以為可能只是這次上山比較久，但時隔已經月餘，他們開始擔憂陳翁的安危，日前報案請求協尋。

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員警等根據陳翁習性，最後在竹東事業區第35林班地，約莫大鹿林道23公里、往大霸尖山東支線再走3公里處，找到了目擊陳翁3月8日曾在當地出現的人證。

根據目擊者的說法，員警和巡山員前天（16日）一早就前往查看，果然找到了陳翁用簡單帆布所搭的簡易工寮，讓人納悶的是，現場竟散落一地陳翁隨身的藥袋、帆布袋、包子、打火機、衣服、噴燈等，就連原該是插在陳翁腰間的開山刀和刀鞘，竟也各自散落一隅，陳翁完全不見蹤跡，讓人憂心。

消息傳回錦路部落，12名部落青年決定趁著今天放假，大家會同縣府消防局田埔和五峰2個分隊的警義消，16人一起上山大搜尋。

他們今天清晨7點整軍出發，在大鹿林道23公里處集合後，隨即進入前述工寮所在周邊山區進行地毯式的搜尋，希望能把陳翁順利帶回。

保七員警和巡山員前天早上發現陳翁的簡易工寮。（民眾提供）

陳翁隨身物品散落一地，他卻人間蒸發。（民眾提供）

陳翁隨身的佩刀刀鞘。（民眾提供）

陳翁隨身攜帶的開山刀，雖跟刀鞘分離，但也相距不遠地散落在簡易工寮附近。（民眾提供）

陳翁隨身疑似要裝草藥的帆布袋也掉落在工寮內。（民眾提供）

保七員警和巡山員們掌握到陳翁3月8日在山上最後的身影，腰間配有開山刀。（民眾提供）

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