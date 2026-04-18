詐團甜喊「水某」騙走4帳戶洗151萬！律師辯「戀愛腦」仍逆轉判刑

台南女聽「網公」甜喊「水某」，交出4帳戶助洗錢151萬。一審認受騙無罪，二審認提供多帳戶即觸法，逆轉判刑5月。（記者王捷攝）

王姓女子在交友APP陷入網戀，以為是情人給她錢，結果是提供帳戶協助詐團洗錢151萬餘元。律師辯護王女是「戀愛腦」遭感情詐騙一審判無罪，但二審逆轉，改依交付帳戶罪判處有期徒刑5月，併科罰金15萬元。

王女2024年8月在探探認識自稱「張政」的男子，對方自稱做精品代購，張男每天噓寒問暖，甜喊王女為「水某」、「老婆」，更承諾「名字要出現在我身分證上」，甚至提出要送情侶錶、出國旅遊等大餅，讓王女深信遇上真愛。王女隨即提供彰化銀行、郵局帳戶，並加開2個遠銀虛擬帳號協助購買泰達幣。

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然而張男所屬詐騙集團利用王女帳戶充當洗錢工具，8名被害人因投資等名義匯款。將款項購買泰達幣後轉往指定錢包，掩飾所得流向。檢調追查認定，共有151萬7488元經王女手流出。

一審台南地院審理時，法官認王女陷感情圈套而降低警覺，主觀上無洗錢或詐欺犯意，判處無罪。院檢不服上訴，主張洗錢防制法於去年修正後，已針對「無正當理由提供三個以上帳戶」明定刑責。

高等法院台南分院認為，王女與張男素未謀面，不具法規要求的信賴基礎，且提供4個帳戶顯與交易習慣不符。縱使王女陷入甜言蜜語，但輕率提供帳戶助長犯罪是事實。

考量王女未善盡帳戶責任，使犯罪者得以匿蹤，且未賠償被害人損失。二審撤銷原判決，改依提供3個以上帳戶罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元，並併科罰金15萬元。

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