再接再厲！4/17 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

4月17日開獎的今彩539頭獎、大樂透頭獎均摃龜。（本報合成）

4月17日開獎的今彩539頭獎、大樂透頭獎均摃龜。

第115000045期大樂透中獎號碼「07、10、11、22、40、45，特別號：18」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得4萬7570元；肆獎共108注中獎，每注可得1萬1326元；伍獎共2288注中獎，每注可得2000元；陸獎共2954注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8588注中獎，每注可得400元；普獎共4萬0277注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000045期49樂合彩中獎號碼為「07、10、11、22、40、45」。四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共164注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3864注中獎，每注可得1250元。

第115000095期今彩539中獎號碼為「01、02、07、16、26」。頭獎摃龜；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7537注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2235注中獎，每注可得50元。

第115000095期39樂合彩中獎號碼為「01、02、07、16、26」。四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共424注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3445注中獎，每注可得1125元。

第115000095期3星彩中獎號碼為「134」。壹獎共78注中獎，每注可得5000元。

第115000095期4星彩中獎號碼為「3603」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法