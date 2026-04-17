毒從中國來！金門小三通「水客」走私K他命原料 抓起來收押

金門地檢署說，王姓男子16日從中國循小三通入境走私5公斤K他命先驅原料「鄰酮」被逮。圖為海關平日作業情形，人物與新聞事件無關。（金門地檢署提供）

金門地方檢察署今天說，王姓男子昨天（16日）從中國循小三通入境，走私5公斤的K他命先驅原料「鄰酮」入境，被金門海關攔下逮捕；檢方偵訊後，認王嫌違反毒品危害防制條例的運輸毒品罪嫌重大，向地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方說，「鄰酮」是4級毒品，是製造3級毒品K他命的先驅原料，目前還在過濾王嫌貨源上、下游，至於是否有同夥接應？毒品流向？甚至這批鄰酮市值？檢方說，還有待偵查釐清。

請繼續往下閱讀...

檢方說，為貫徹緝毒決心，阻絕毒品於境外，金門地檢署與財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課、法務部調查局福建省調查處等機關攜手合作，16日由駐金門水頭碼頭的關務署高雄關高雄機場分關離島派出課攔截到「水客」王姓男子，利用「小三通」走私製造第三級毒品K他命的先驅原料「鄰酮」5公斤闖關金門。

檢方說，接獲海關通報後，隨即指派檢察官陳岱君指揮偵辦，經檢、調、關務3方合作，並對王男偵訊完畢，以王男涉嫌違反毒品危害防制條例的運輸毒品罪嫌重大，下午向法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署主任檢察官葉子誠說，這次攔截的「鄰酮」是製造K他命的重要先驅原料，若流入市面將化為鉅量K他命毒品，荼毒國人。地檢署將持續強化與各緝毒系統間的橫向聯繫，發揮聯防功能，嚴密查緝金門小三通邊境走私等犯罪行為。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法