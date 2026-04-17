台74線「串燒式」連環撞！豐田遭奧迪、BMW夾擊 驚悚潰縮4人送醫

台中市台74線今天中午發生3車連環追撞事故。（民眾提供）

台中市北屯區台74線今（17）日中午驚傳3車連環追撞事故，猛烈撞擊導致車輛嚴重毀損、零件四散，共造成4人受傷送醫，所幸均無生命危險，肇事原因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

第五分局於中午12時28分接獲報案，台74線東向16.1公里處外側車道，現場可見，一輛奧迪轎車車頭嚴重潰縮，引擎蓋掀起變形，緊貼前方白色豐田轎車車尾，白車後車廂被撞得凹陷扭曲，幾乎失去原有形狀，再往前則是一輛黑色BMW轎車，同樣遭波及，形成典型的三車「串燒式」追撞。

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從現場畫面可見，白色轎車車門全開，疑似駕駛與乘客緊急下車避險，路面散落保險桿碎片與車殼殘骸，周邊車輛紛紛減速閃避，另有駕駛站在車旁查看損壞情形，神情驚魂未定。

經查，35歲龍姓男子當時駕駛奧迪轎車，行駛於外側車道時，不慎與前方由24歲李姓男子與49歲靳姓男子駕駛的兩部轎車連環碰撞。事故造成4人受傷，其中龍男自行就醫，另李男、靳男及乘客陳姓女子（41歲）則由救護車送醫治療，經酒測3名駕駛均無酒駕情形。

警方提醒，汽車行駛快速公路，前後兩車間之行車安全距離，在正常天候狀況下，小型車應保持「車速除以二」、大型車應保持「車速減20」之距離；若未依規定保持前後車距，依道路交通管理處罰條例將處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

猛烈撞擊導致車輛嚴重毀損、零件四散。（民眾提供）

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