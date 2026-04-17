為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太扯！彰化女拖8大袋行李上火車 員林站一度延誤惹眾怒

    2026/04/17 16:47 記者陳冠備／彰化報導
    黑衣女子攜帶8件大型行李搭區間車，引起其他乘客不滿，女子卻不為所動。（翻攝爆料公社）

    黑衣女子攜帶8件大型行李搭區間車，引起其他乘客不滿，女子卻不為所動。（翻攝爆料公社）

    台鐵員林車站今（17日）上午上演離譜一幕，一名女子拖著8大袋黑色塑膠袋準備搭乘區間車，經列車長與警方勸阻仍堅持上車，過程一度影響列車發車，引發現場旅客不滿，痛批「太誇張」。

    鐵路警察局台中分局員林派出所表示，上午8時40分接獲通報，39歲劉姓女子攜帶8件大型行李欲搭乘3167次南下區間車，因件數與體積明顯超出規定，列車長當場拒絕載運並通報警方到場協助。

    現場目擊者指出，列車尚未進站時，就有乘客出面勸阻該女子，提醒她注意其他旅客通行權益，但劉女未予理會，仍逐一將行李搬上車廂，導致走道幾乎被占滿。有民眾將此狀況錄影貼文臉書爆料公社，痛批「怎麼有這麼自私的人」」、「太誇張」。

    後來站方與警方上車說明規定，要求解除運送契約時，她情緒激動，高喊「不准動我的東西」，場面一度僵持。經多方協調後，劉女最終同意僅攜帶2件行李上車，其餘6件暫置月台安全區域，由相關人員協助處理，列車才得以恢復行駛。警方表示，現場未出現攻擊或恐嚇行為，未送辦。

    警方呼籲，搭乘大眾運輸應遵守相關規定與秩序，避免影響他人權益與交通運作，若發生糾紛可通報站務或警方協助處理。

    民眾將女子離譜畫面上傳網路，痛批太自私。（翻攝爆料公社）

    民眾將女子離譜畫面上傳網路，痛批太自私。（翻攝爆料公社）

    站方與警方上車說明規定，要求解除運送契約，女子才將6件行李搬下車。（翻攝爆料公社）

    站方與警方上車說明規定，要求解除運送契約，女子才將6件行李搬下車。（翻攝爆料公社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播