太扯！彰化女拖8大袋行李上火車 員林站一度延誤惹眾怒

黑衣女子攜帶8件大型行李搭區間車，引起其他乘客不滿，女子卻不為所動。（翻攝爆料公社）

台鐵員林車站今（17日）上午上演離譜一幕，一名女子拖著8大袋黑色塑膠袋準備搭乘區間車，經列車長與警方勸阻仍堅持上車，過程一度影響列車發車，引發現場旅客不滿，痛批「太誇張」。

鐵路警察局台中分局員林派出所表示，上午8時40分接獲通報，39歲劉姓女子攜帶8件大型行李欲搭乘3167次南下區間車，因件數與體積明顯超出規定，列車長當場拒絕載運並通報警方到場協助。

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現場目擊者指出，列車尚未進站時，就有乘客出面勸阻該女子，提醒她注意其他旅客通行權益，但劉女未予理會，仍逐一將行李搬上車廂，導致走道幾乎被占滿。有民眾將此狀況錄影貼文臉書爆料公社，痛批「怎麼有這麼自私的人」」、「太誇張」。

後來站方與警方上車說明規定，要求解除運送契約時，她情緒激動，高喊「不准動我的東西」，場面一度僵持。經多方協調後，劉女最終同意僅攜帶2件行李上車，其餘6件暫置月台安全區域，由相關人員協助處理，列車才得以恢復行駛。警方表示，現場未出現攻擊或恐嚇行為，未送辦。

警方呼籲，搭乘大眾運輸應遵守相關規定與秩序，避免影響他人權益與交通運作，若發生糾紛可通報站務或警方協助處理。

民眾將女子離譜畫面上傳網路，痛批太自私。（翻攝爆料公社）

站方與警方上車說明規定，要求解除運送契約，女子才將6件行李搬下車。（翻攝爆料公社）

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