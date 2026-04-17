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    首頁 > 社會

    男子台南搶金飾沿途變裝竄逃屏、高 警連追40小時查獲

    2026/04/17 16:38 記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導
    48歲賴姓嫌犯佯稱購買金飾卻趁機搶走4條金項鍊，隨即典當變現或變換其他金飾，落網時，警方查扣剩餘贓款及金飾。（記者劉婉君翻攝）

    48歲賴姓嫌犯佯稱購買金飾卻趁機搶走4條金項鍊，隨即典當變現或變換其他金飾，落網時，警方查扣剩餘贓款及金飾。（記者劉婉君翻攝）

    賴姓男子14日晚間在台南市永康區大灣路一間銀樓假稱購買金飾，趁店家不注意時，抓了4條金項鍊就跑，總重逾7兩初估市價約百萬元，賴嫌不斷變裝製造斷點，竄逃高雄、屏東地區，員警連續40個小時鍥而不捨追查，昨天在高雄市一家電子遊藝場內逮獲，今依竊盜及搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    據了解，賴嫌從事泥水業，疑因欠人近25萬元的工錢，加上缺錢花用，心生歹念，事先偷拔取他人的機車車牌之後，14日晚間前往永康大灣路上的某間銀樓，向店家佯稱欲購買金項鍊後，再趁機搶走金項鍊，騎機車逃逸。

    永康警分局接獲報案後，立即成立專案小組徹夜追查，在台南市新市區找到作案的機車，並鎖定嫌犯身分，賴嫌於逃亡期間為了躲避查緝，多次製造斷點並變裝，被逮捕時，搶奪來的金項鍊已全部典當變換現金，或是換成其他金飾，還完債務後，落網時身上還有現金贓款42萬9812元及1條金手鍊、1條金項鍊，警方追回1條遭搶的金項鍊。

    警方持續調閱相關資料，以釐清不法所得流向及是否尚有其他共犯。

    永康警方鍥而不捨追查下，在高雄一家電子遊藝場逮捕賴嫌。（記者劉婉君翻攝）

    永康警方鍥而不捨追查下，在高雄一家電子遊藝場逮捕賴嫌。（記者劉婉君翻攝）

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