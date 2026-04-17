疑刪預算遭毆打？ 雲林鄉代控訴「暴力介入公務」雙方各執一詞場面火爆

褒忠鄉代林一民（中）、鄉代主席陳良俊（右）召開記者會，譴責暴力介入公務。（記者李文德攝）

雲林褒忠鄉民代表林一民日前遭毆、搗毀住家，他懷疑與刪減公所今年度預算有關，雲林地檢署將涉案陳男聲押獲准。今（17）日鄉代會主席陳良俊開記者會強烈譴責暴力。到場聆聽的陳男家屬控訴林及其家人先動手毆打，要求檢警詳查。檢方表示，將持續深入調查。

林一民表示，14日晚間10點多10多名身分不詳人士闖入住所，砸毀家具、出手毆打，還不斷大喊「為何要刪減預算」，導致他左眼瘀青、兩側上肢也有多處瘀傷，對方還撂下狠話「不要選了」，讓全家人心生畏懼，民意代表有權刪減、審核預算，為何會被暴力相向。

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陳良俊表示，懷疑因去年11月代表會審核預算，公所提出增加11名約1000多萬元清潔隊員的預算，考量公所財源刪除300多萬元。他痛批，代表會落實「監督鄉政」之責，盼檢警單位嚴辦，杜絕暴力介入公共事務。

記者會召開時，多名陳男家屬也到場聆聽，待開放表達意見時，陳男兒子控訴，事發當日爸爸孤身一人向林一民陳情，林男兩名兒子拿球棒威脅，還動手毆打，他趕快抵達現場關心情況。他指控，爸爸被收押，但林男等人先出手，要求檢警詳加調查。

頓時場面充滿火藥味，雙方激烈言詞一來一往，誰也不讓誰，眼見狀況幾近失控，警方趕緊維持秩序，將兩方隔開才平息。

對此預算風波，公所秘書陳秋真表示，環境部因應地方清潔隊人力不足，訂定地方清潔人員參考原則，縣府也因此標準設置「鄉鎮公所清潔人員設置基準」，因此褒忠公所提出增加14名員額，獲雲林縣環保局核定，因考量財源僅編列11名員額預算，審核過程中遭鄉代會全數刪減，經溝通後保留3名員額預算。她強調，此事所衍生的暴力事件，公所並不清楚，有待司法調查釐清。

檢方表示，林姓鄉民代表疑因地方預算爭議，遭45歲陳男揪集多人前往代表住處理論，因而發生肢體衝突，警方獲報後立即啟動快打部隊到場控制局面，並將相關涉案人員帶返偵辦。

檢方指出，經檢察官訊問後，認陳涉犯妨害秩序、傷害毀損等罪，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉案者分別交保候傳，後續將持公平公正態度深入調查。

陳男家屬（左）到場控訴林一民（中）與他的兒子先動手打人，要求檢警嚴查。（記者李文德攝）

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