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    小孩何辜？基隆男與妻鬧離婚悶殺5歲兒 國民法官宣判「逃過死刑」

    2026/04/17 16:55 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市46歲環保局簡姓司機酒後以枕頭將兒子活活悶死。基隆地院國民法官歷經2天密集審理，今天（17日）下午4點宣判。圖為當時落網時照片。（資料照）

    基隆市46歲環保局簡姓司機酒後以枕頭將兒子活活悶死。基隆地院國民法官歷經2天密集審理，今天（17日）下午4點宣判。圖為當時落網時照片。（資料照）

    基隆市46歲環保局簡姓司機，常為了家中瑣事與張姓前妻起口角，去年5月趁兒子在家中午睡，酒後以枕頭將兒子活活悶死，再酒駕逃亡。基隆地院國民法官歷經2天密集審理，今天（17日）下午4點宣判，依簡男犯成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

    合議庭認為，簡罪大惡極，手段殘忍，用此殘忍手段殺害年僅5歲的兒子，喪失道德底線，簡行兇時，精神行為舉止是正常的，犯後沒有自首；沒有判決死刑理由，長期遭受壓力，無法紓解。簡聽判後，面無表情，隨後遭還押基隆看守所。

    昨天庭審時，張女出庭作證時泣不成聲痛斥，簡男是「最可惡的人」，前夫殺害兒子，造成她一輩子的傷害，影響她身心靈甚鉅，簡男在兒子還沒有長大，就親手結束兒子的生命，沒有一個人可以結束任何一個人的生命，他沒有任何權力結束別人生命，希望國民法官判他死刑。簡男聽後，竟當庭回嗆：「請判我死刑，我不會上訴。」

    簡男與在銀行上班的張姓前妻婚後育有5歲兒子，2人為了家中瑣事、談離婚及小孩監護權歸屬等事起口角，2人去年4月分居後，5歲兒子與母親及外婆同住，偶爾才會與簡同住；隔月14日，簡男趁兒子睡午覺，雙手持枕頭悶殺親骨肉。張女下班後沒見到孩子，不斷傳LINE給簡，簡都未回訊息，遂與母親狂奔簡住處，赫見兒子躺在床上口、鼻出血，已無生命跡象，傷心欲絕，送醫後仍宣告不治。

    警方獲報，隔日凌晨在正濱漁港發現癱坐地上的簡男，測得酒測值達每公升0.33毫克，他不滿妻子搶走兒子監護權後，又強行帶走小孩，越想越不甘心，憤而殺害兒子。基隆地檢署去年9月偵結，依「成年人故意對兒童犯殺人罪」與公共危險罪2項罪名提起公訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    簡男的張姓前妻（左3）昨到庭作證時，痛批簡男是「最可惡的人」，希望國民法官判他死刑。（記者林嘉東攝）

    簡男的張姓前妻（左3）昨到庭作證時，痛批簡男是「最可惡的人」，希望國民法官判他死刑。（記者林嘉東攝）

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