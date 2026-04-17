申請免教召被駁回裝傻 基隆男「閃召」2天噴6萬

基市周姓男子收到教育召集令通知後，申請免除召集遭駁回，竟無故未前往營區報到，逾期超過2日，被法院判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

後備軍人注意，收到教召令申請免除召集若被駁回，仍應按時報到，切勿心存僥倖。基隆市34歲周姓男子收到為期14天的教育召集令後，申請免除召集，遭駁回竟無故未報到，逾期超過2日。基隆地院近日審結，依違反妨害兵役治罪條例，判處周男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

判決指出，周男為基隆市後備指揮部列管的後備軍人，原定應去年5月10日前往基隆七堵營區，參加為期14天的教育召集訓練；該教召令早在同年3月28日便送達周男戶籍地址，並由其姑姑簽收後轉知。周男雖向基隆市後備指揮部申請免除本次教育召集，經北部地區後備指揮部審核後發函駁回。

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基隆市後備指揮部調查發現，周男明知申請已遭駁回，且與後備指揮部聯絡官在通訊軟體LINE上有明確對話紀錄，顯示已清楚報到時間與地點，卻仍意圖避免召集，未在規定期限內現身七堵營區報到，無故逾應召期限超過2日。周男於偵訊時坦承不諱，檢方遂向院聲請簡易判決處刑。

法官認為，周男身為後備軍人，本應克盡其義務，依教育召集令按時參加召集，卻無故逾應召期限2日，已妨害國家對於兵役事務之有效管理；審酌周男坦承犯行，依周男犯妨害兵役治罪條例判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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