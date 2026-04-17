為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    申請免教召被駁回裝傻 基隆男「閃召」2天噴6萬

    2026/04/17 15:48 記者林嘉東／基隆報導
    基市周姓男子收到教育召集令通知後，申請免除召集遭駁回，竟無故未前往營區報到，逾期超過2日，被法院判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基市周姓男子收到教育召集令通知後，申請免除召集遭駁回，竟無故未前往營區報到，逾期超過2日，被法院判處2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    後備軍人注意，收到教召令申請免除召集若被駁回，仍應按時報到，切勿心存僥倖。基隆市34歲周姓男子收到為期14天的教育召集令後，申請免除召集，遭駁回竟無故未報到，逾期超過2日。基隆地院近日審結，依違反妨害兵役治罪條例，判處周男2月徒刑，得易科6萬元罰金。

    判決指出，周男為基隆市後備指揮部列管的後備軍人，原定應去年5月10日前往基隆七堵營區，參加為期14天的教育召集訓練；該教召令早在同年3月28日便送達周男戶籍地址，並由其姑姑簽收後轉知。周男雖向基隆市後備指揮部申請免除本次教育召集，經北部地區後備指揮部審核後發函駁回。

    基隆市後備指揮部調查發現，周男明知申請已遭駁回，且與後備指揮部聯絡官在通訊軟體LINE上有明確對話紀錄，顯示已清楚報到時間與地點，卻仍意圖避免召集，未在規定期限內現身七堵營區報到，無故逾應召期限超過2日。周男於偵訊時坦承不諱，檢方遂向院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，周男身為後備軍人，本應克盡其義務，依教育召集令按時參加召集，卻無故逾應召期限2日，已妨害國家對於兵役事務之有效管理；審酌周男坦承犯行，依周男犯妨害兵役治罪條例判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播