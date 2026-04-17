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    大溪住宅火災幸祖孫3人無礙 關鍵為「關門阻絕濃煙竄入」爭取黃金時間

    2026/04/17 14:56 記者謝武雄／桃園報導
    大溪介壽路一處民宅火警，消防隊員前往救災。（消防局提供）

    大溪介壽路一處民宅火警，消防隊員前往救災。（消防局提供）

    桃園市大溪區介壽路一處民宅昨晚間11時發生火災，當時1樓竄出火勢並伴隨大量濃煙，屋內祖孫3人原先在2樓陽台待救，後因濃煙猛烈上竄還被迫移往3樓，所幸救援過程中，3人接受現場消防人員指令「關門避難」，有效阻絕濃煙竄入，為消防人員爭取搶救黃金時間，3人獲救送醫後已無大礙。

    桃市119勤務指揮中心表示，當晚接獲報案，指現場已有火勢及濃煙，且屋內有人受困，立即出動消防車11輛、消防與義消人員30名前往救援，到場發現1樓樓梯口火勢猛烈，濃煙迅速向上竄升，救援過程中，消防人員持續高聲引導祖孫3人採取「關門避難」措施，他們也能冷靜配合，於移動至陽台後緊閉落地窗，有效阻隔濃煙與高溫侵入，成功爭取寶貴救援時間、消防人員隨即兵分三路入內搜救，順利將祖孫3人救出，並由救護車送醫觀察，所幸皆無大礙，至於起火原因、財損則仍待調查。

    消防局指出，火災發生時應牢記「小火快逃，濃煙關門」原則，如開門發現外部已充滿濃煙，應立即關門阻隔煙熱並對外求救，切勿冒然穿越濃煙逃生。

    大溪介壽路一處民宅火警，消防隊員前往救災。（消防局提供）

    大溪介壽路一處民宅火警，消防隊員前往救災。（消防局提供）

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