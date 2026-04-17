公車行經台北北投疑不慎打滑撞護欄 釀15輕傷

1輛公車今天行經台北市北投區泉源路附近，車輛疑不慎打滑，撞到路邊護欄，造成15人輕傷送醫，北市公運處與客運業者已派人關心，將釐清事故原因後再判定是否開罰。（中央社）

1輛公車今天行經台北市北投區泉源路附近，車輛疑不慎打滑，撞到路邊護欄，造成15人輕傷送醫，北市公運處與客運業者已派人關心，將釐清事故原因後再判定是否開罰。

台北市警消中午11時38分獲報，北投區泉源路靠惇敘高工附近發生1起公車車禍，派員到場發現，1輛公車疑不慎打滑，撞擊路邊護欄，造成車上乘客受傷。

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經消防單位初步統計，公車上有17名乘客，車禍發生後造成6名男性、9名女性受傷，傷者送醫前皆意識清楚。詳細車禍原因仍待警方進一步調查釐清。

台北市警察局北投分局發布文字資訊表示，56歲陳姓男子駕駛大南客運沿泉源路北往南下山方向行駛時，因不明原因車輛打滑，導致客運的右前車頭與石墩護欄發生碰撞而肇事。

警方說，車禍造成包含駕駛共18人內有15人受擦挫傷，傷者意識清楚無大礙，皆已送醫。獲報後，派警力迅速到場處理，並通知拖吊車排除狀況。

警方初步清查，駕駛酒測值為0，無酒駕及毒駕，車籍、駕籍均正常，肇事原因仍待釐清。

台北市公共運輸處表示，目前首要處理乘客就醫及慰問事宜，大南客運及公運處都已派人前往關心，待事故原因釐清後，再判斷是否開罰。

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