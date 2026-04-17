9歲童搭捷運突遭陌生婦巴頭 父氣炸提告傷害

9歲男童昨日下午搭乘台北捷運文湖線時，在車廂內突然遭到一名陌生婦人伸手拍打額頭並彈耳朵，男童父親事後憤而前往派出所報案。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名9歲男童昨日下午搭乘台北捷運文湖線時，在車廂內突然遭到一名陌生婦人伸手拍打額頭並彈耳朵，導致男童受到極度驚嚇。男童父親事後憤而前往派出所報案，對該名婦人提出傷害告訴。大安分局警方獲報後已依規定受理，並通報兒少保護案件，目前正積極調閱監視器畫面鎖定婦人身分，要求其到案說明。

大安分局瑞安街派出所昨日接獲民眾報案，報案人表示他就讀國小的兒子昨日下午16時許，搭乘捷運準備從松山機場站前往大安站。不料列車行進期間，一名坐在附近的陌生婦人突然起身，毫無預警地以手部連續拍打男童額頭兩下，接著還伸手彈了男童右耳一次。男童對這突如其來的舉動感到相當恐慌，婦人隨即下車離去。

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警方調查，案發當時車廂內尚有其他乘客，但婦人的行為發生在轉瞬之間，十分突然，沒有人來的及制止。男童父親在聽聞孩子哭訴後，隨即陪同孩子至派出所完成報案程序。警方指出，婦人的行為已涉及肢體侵害，除受理傷害案件偵辦，也同步透過系統通報兒少保護機制，確保男童後續心理狀況穩定。

大安分局強調，目前已掌握案發時間與車次，正擴大調閱捷運站內及車廂監視器畫面，務求在最短時間內釐清犯嫌身分及詳細動機。公共場所對於騷擾孩童的行為絕不寬貸，將依法律程序追究到底。

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