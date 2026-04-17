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    首頁 > 社會

    「看小孩可愛」！8旬翁進藥局摸男童臀部 母報警逮人

    2026/04/17 13:50 記者徐聖倫／新北報導
    監視器拍下吳翁伸鹹豬手觸碰男童臀部。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下吳翁伸鹹豬手觸碰男童臀部。（記者徐聖倫翻攝）

    ​新北市新莊驚傳兒童性騷案！一名就讀幼兒園的男童，昨日傍晚隨母親前往四維路某藥局時，竟遭85歲吳姓老翁伸手撫摸臀部，老翁甚至開口誘稱「帶一個公仔回家」。男童母親見狀驚覺有異，隨即上前護兒並質問，事後在藥局協助下調閱監視器報警，警詢後將吳翁依法究辦。

    據了解，昨晚6時許，該名母親帶著年幼兒子到藥局諮詢藥品，男童獨自站在門口櫥窗前觀賞公仔，未料家住附近的吳翁步入店內後，見男童生得可愛，竟心生歹念，趁其不備伸手觸碰男童臀部。男童母親在櫃台轉頭發現，老翁正與兒子攀談，還假意詢問「喜歡嗎？買給你」，母親立即上前將兒子護在身後，並嚴詞質問「你要幹麼？」同時報警處理。

    吳翁辯稱「只是覺得小孩可愛，想買東西送他，才拍他一下。」警方據報趕抵，吳翁仍不配合，一度拒絕返回派出所。所幸藥局藥師熱心協助調閱錄影畫面，錄下老翁伸出鹹豬手的關鍵瞬間，成為鐵證，警詢後將吳翁依性騷擾罪嫌移送法辦。

    新莊分局呼籲，民眾若遇性騷擾應勇敢制止並立即報警，切勿姑息，警方對此類案件絕對零容忍。全案詢後除依性騷擾罪嫌移送，並將調查報告送交社會局審議。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    警方趕抵逮捕吳翁。（記者徐聖倫翻攝）

    警方趕抵逮捕吳翁。（記者徐聖倫翻攝）

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