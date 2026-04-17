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    酒駕撞死繪圖師竟落跑7分鐘 工程行小開辯「大號難忍衝回家」遭打臉

    2026/04/17 14:13 記者許國楨／台中報導
    林男酒駕撞死林姓繪圖師，台中地院近日再依肇事逃逸罪判他1年10月，可上訴。（資料照）

    林男酒駕撞死林姓繪圖師，台中地院近日再依肇事逃逸罪判他1年10月，可上訴。（資料照）

    台中一名工程行林姓小開3年前酒駕釀成死亡悲劇，事後竟離開現場，還辯稱只是「想上大號」，說詞引發爭議，全案歷經審理，酒駕致死部分已判刑確定，而他短暫離開行為，也被台中地院認定構成肇事逃逸，近日再依肇事逃逸罪判他1年10月，可上訴。

    經查，46歲林男早有酒駕紀錄，駕照也早已遭吊銷，卻仍不知警惕，2023年5月6日，他酒後無照駕駛小貨車上路，行經台中市大里區西湖路時，車輛突然左偏，迎面撞上騎機車的25歲林姓繪圖師，後座劉姓女子也遭波及，雙雙重摔倒地，造成林男頭部重創，送醫搶救後仍不治，家屬悲痛之餘決定器官捐贈，至於劉女則全身多處骨折受傷。

    林男肇事後僅短暫停留約1分鐘查看傷者，隨即離開現場，附近民眾聽聞巨大撞擊聲報案後，警方趕抵處理，林男竟在離開約7分鐘後才步行返回，經酒測數值高達0.89毫克，林男辯稱當時因找不到手機，又突然有強烈便意，才先回家請母親代為報案並叫救護車，自己則上廁所「解決生理需求」，強調並無逃逸犯意。

    然法院認為，林男僅短暫查看即離開未提供任何協助，已影響傷者獲救機會，其辯稱的「生理需求」難以構成免責理由，且林男過去已有2次酒駕紀錄，駕照遭吊銷仍再度違法上路，顯示對公共安全缺乏基本尊重，雖然事後以800萬元與死者家屬達成和解，但整體犯行情節重大，酒駕致死部分已判處6年徒刑確定，至於肇事後離開現場行為，法官最終不採信其辯解，再依肇事逃逸罪判處1年10月徒刑，全案仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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