最高檢推新書《台灣法學方法論壇精粹》 邢泰釗盼補強司法論理基礎

邢泰釗說，最高檢近年積極思考自身角色，不僅是偵查犯罪的機關，也應在法學研究上扮演推動者。（記者劉詠韻攝）

最高檢察署今舉行《台灣法學方法論壇精粹》新書發表會，檢察總長邢泰釗直言，近年國內法理與方法論研究逐漸式微，檢察體系不能在這一領域「缺一塊」，因此推動編纂本書，盼補強司法論理基礎，並將國際法治經驗轉化為第一線檢察官可運用的實務工具。法務部長鄭銘謙致詞時則提及，該書堪稱台灣法學界的創舉，對法學方法研究具有里程碑意義。

邢泰釗表示，該書籌備前後歷時約2年，期盼透過整理學界與實務界重要觀點，建立一套可供第一線檢察官參考的法學方法工具，反觀近年因考試導向與補習文化影響，法理與方法論研究逐漸式微，相關課程與研究能量明顯減少，「如果沒有紮實的方法論基礎，我們的論理能力，很難跟國外相比。」

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邢泰釗說，最高檢近年積極思考自身角色，不僅是偵查犯罪的機關，也應在法學研究上扮演推動者。當本書準備出版時，他曾反思，「難道我們檢察機關在法學方法論這一塊，就只能是空白嗎？」因此即使準備時間有限，也決定從既有研究成果中重新整理、補充內容。

邢泰釗也分享，自己長期關注國際法學發展，例如唐獎教育基金會邀請的多位國際法學家，在世界上享有盛名，但在台灣未必廣為人知。為此，他指示檢察官蒐集資料，深入研究並撰寫成果，盼將國際法治經驗轉化為國內可運用的知識，「既然社會花了大量資源邀請這些國際專家，我們就要思考，如何把他們的知識，變成我們自己能用的知識，這是最高檢察署應該做的事。」

「在我們檢察系統裡面，對法學方法論跟法理學其實研究得很少，很少。」邢泰釗形容，推動法學方法論研究就像補上長期缺失的基礎工程，若現在才開始全面投入，難免顯得倉促，但仍必須逐步累積，為台灣法學建立更穩固的論理基礎。

鄭銘謙致詞時指出，《台灣法學方法論壇精粹》堪稱台灣法學界的一項創舉，不僅為法學方法研究開拓新空間，也將成為檢察官辦案的重要工具，未來可望受到各司法機關重視與廣泛運用，包括書中匯集國內法學界重要學者與實務工作者的研究成果，期許該書能如同德國法學家Karl Larenz於1960年代出版的法學方法論一般，成為台灣建立本土化的法學方法體系。

《台灣法學方法論壇精粹》籌備前後歷時約2年。（記者劉詠韻攝）

法務部長鄭銘謙致詞。（記者劉詠韻攝）

全體大合影。（記者劉詠韻攝）

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