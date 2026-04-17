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    鬼切釀禍！台中三寶女騎士突左轉 直行男閃不及雙雙掛彩

    2026/04/17 12:11 記者許國楨／台中報導
    發生機車碰撞事故路口。（民眾提供）

    發生機車碰撞事故路口。（民眾提供）

    台中市北區英才路與博館一街路口16日下午傳出機車碰撞事故，一個看似平常的起步左轉，卻在瞬間變成驚險碰撞，37歲劉姓女子騎機車原本在路口路邊停等，見車流間隙後準備起步左轉，不料疑未充分注意內側直行車動態，突然切入車道，與34歲郭姓男子騎乘、沿英才路內側直行的機車迎面撞上，巨大撞擊力道讓雙方當場人車分離，現場一度傳出驚呼聲。

    事故發生後，劉女手腳及腰部受傷，仍能自行就醫，郭男則全身多處擦挫傷，由救護人員緊急送醫治療，警方到場後立即進行交通疏導與調查，並對雙方實施酒測，確認皆無酒駕情形。

    經查，事故關鍵疑在劉女起步左轉時出現俗稱「鬼切」的危險行為，未禮讓直行車先行，導致對向來車反應不及釀成碰撞，詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調閱路口監視器釐清。

    轄區第二分局分局長鍾承志呼籲，行經路口時務必減速慢行並注意周遭車輛動態，起步或轉彎時應確認安全距離後再行駛，以避免因視線死角或未注意車前狀況而發生交通事故，共同維護道路交通安全。

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

    警方獲報趕往處理。（民眾提供）

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