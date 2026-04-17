任職11年女副理遭解雇怒提告 高院判美國運通公司賠550萬元

原在美國運通國際公司擔任副理、任職11年的于姓女子，於2022年3月16日被公司以業務調整為由，終止勞動契約，但整個部門卻僅有她「被離職」，她提起民事訴訟主張屬違法解僱。（示意圖）

原在美國運通國際公司擔任副理、任職11年的于姓女子，於2022年3月16日被公司以業務調整為由，終止勞動契約，但整個部門卻僅有她「被離職」，她提起民事訴訟主張屬違法解僱，歷經一審敗訴後提起上訴，高等法院認定資方解僱理由不成立，須給付工資差額、年終獎金及退休金等相關費用約550萬元。

于女主張，於2022年3月16日被公司通知解職，公司稱將她的職位裁撤，也沒提供她任何職缺、就職輔導、適任性評估，更說她不符資遣時其他職缺要求，若有意願就自行申請職缺。

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于女控，公司後續於同年4月、7月、9月等有職缺釋出，卻未通知她、未評估適任性，沒安置義務，卻終止勞動契約違法，她認為僱傭關係仍存在，公司應按月給付薪資，按年給付加給工資及獎金，並按月提繳退休金。

美國運通國際公司主張，于女無法達到職缺要求，也有告知上訴人若認可勝任職缺，可自行申請轉職。

高院審理發現，公司雖主張因市場變化及組織精簡，但實際上業務仍持續運作，且相關職務並未真正消失，甚至仍有其他人員承接業務，難認有裁員必要。

高院認為，雇主在終止勞動契約前，應善盡安置義務，但資方提供的職缺與原職務性質差異甚大，且未充分評估員工專長與能力，轉任安排流於形式，難認已盡合理安置責任；公司未提供完整培訓或合理過渡期間，要求員工接受並不合理，本案不符合「業務性質變更」解僱要件，屬違法終止勞動契約。

在賠償部分，法院判決公司應給付員工自解僱日起至復職前的薪資損失，並補發年終獎金、績效獎金及退休金提撥差額，部分金額並須加計利息。

于女受訪表示，2016年6月育嬰留停復職首日即遭公司要求資遣，經向北市勞動局檢舉才保住工作，但此後職權遭架空，原職務被分割，2016年至2022年間長期支援各單位，卻無升遷與加薪機會。

于女感嘆，就算績效優異，每年為公司節省30%的預算、達成率超越100%，仍未獲公平評價，最終於2022年遭解職，一審期間歷經低潮，在律師支持下提起上訴，二審逆轉勝訴，雖法院認定僱傭關係仍存在，但她對回任仍有疑慮，憂心公司正準備裁減客服與風控部門，擔心再遭不當調動或變相裁員。

于女最後強調，她始終熱愛美國運通這個品牌、這份工作曾帶來的成就感，「這場官司，我贏回了法律上的身分，但我更希望贏回的，是一個職場環境對勞動者最基本的尊重。」

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