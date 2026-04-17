竊盜犯被保全發現後竟拿木棍打人 檢方以強盜罪嫌起訴

綽號阿鴻、阿墉男子開著偷來的小貨車到華映龍潭廠房行竊鋁板被保全發現，竟持木棍打傷保全後逃逸，檢方以竊盜、強盜罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

45歲陳姓（綽號阿鴻）男子及52歲陳姓（綽號阿墉）男子，去年2月間在桃園市龜山區偷了1輛小貨車後，隔兩天開著贓車到龍潭區中華映管閒置廠房，爬牆進入偷竊5塊鋁板放在小貨車後，再次翻牆進入廠房偷竊時被保全發現，2人竟然持木棍攻擊保全致多處受傷，檢方偵結將他們以竊盜、強盜罪嫌起訴。

檢警調查指出，阿鴻、阿墉去年2月7日下午7點30分左右，在龜山區茶專路偷竊某工程公司小貨車，9日上午10點多，由阿鴻駕車搭載阿墉前往華映龍潭廠，並趁廠房無人看管之際，翻牆進入廠房內竊取5片鋁板，兩人將鋁板放置在小貨車貨斗後，兩度翻牆進入廠房偷竊鋁板，柯姓保全發現後還阿墉壓制在地，阿鴻見狀竟持現場的木棍往柯的臉部戳擊，當場施以強暴，致柯姓保全的右手、嘴唇、牙齦與雙手挫擦傷等傷害難以抗拒，任由阿鴻、阿墉逃離。

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檢方認為，阿鴻、阿墉偷竊小貨車屬於刑法竊盜罪，到華映偷竊過程對保全施暴，已違反刑法第329條「竊盜或搶奪，因防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證，而當場施以強暴脅迫者，以強盜論」，所以將他們以竊盜、強盜罪嫌起訴。

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