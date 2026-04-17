台61中彰大橋段追撞事故占全車道 估下午3時搶通

台61中彰大橋段嚴重車禍，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61線西濱快速公路中彰大橋路段，今天凌晨發生5車追撞事故，造成1輛化學槽車翻覆，醋酸甲酯外滲路面，3人受傷送醫，雙向車道預計下午3時搶通，彰化縣環保局將依廢清法告發。

彰化縣警察局和美分局說明，凌晨2時許彰化縣伸港鄉台61線161公里處發生交通事故，經初步了解，郭姓曳引車駕駛沿台61線北上行駛時，撞到莊姓民眾駕駛自小貨車後，再撞及中央紐澤西護欄，導致護欄倒在南下車道；孫姓民眾駕駛化學槽車往南下行駛，撞到事故倒下的護欄後翻覆，波及北上1輛自小貨車及1輛曳引車。

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警方表示，孫姓駕駛臉部受傷送醫治療；經檢測肇事駕駛酒測值均為0。彰化縣消防局指出，另有2名傷者送醫，意識皆清楚。

由於化學槽車翻覆造成槽內醋酸甲酯（也稱乙酸甲酯）外滲路面，彰化縣消防局和美分隊出動消防機器人出水稀釋現場濃度，並持續監控。

交通部公路局中區養護工程分局表示，已於上午8時30分成立緊急應變小組，全力進行事故處理及現場排除作業，後續將針對肇事車輛釐清事故責任，並依法辦理相關求償事宜。

中區分局表示，此次事故因占用台61線雙向全車道，為減少壅塞情形，建議南下車輛提前於龍井匝道駛離，改行台17線；北上車輛提前於伸港匝道駛離，改行台17線，預計下午3時搶通。

彰化縣環保局告訴中央社記者，接獲通報後即派員前往現場，針對槽車翻覆洩漏，環境部應變隊也到場協助處置，易燃液體醋酸甲酯為非列管毒化物，環保局將針對污染路面情事，依廢棄物清理法予以告發，可罰新台幣1（編輯：李錫璋）1150417

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