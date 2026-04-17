虐殺5月大嬰兒棄屍大排 殘忍夫妻檔、乾妹遭起訴

台南方男夫妻與凌姓乾妹施虐，不滿5月大男嬰晚上哭鬧，將他抓起來撞牆致死，後棄屍排水溝，南檢依凌虐致死罪起訴。（記者王捷攝）

去年底，警方在新市的大排水溝發現裝在垃圾袋裡的嬰屍，方姓男子與林姓妻子涉嫌夥同同居的凌姓乾妹，將5個月兒子打到頭骨骨折，施暴致死後將遺體裝袋丟棄排水溝，台南地檢署審結後今天將3人依妨害幼童發育致死等罪嫌起訴。

方姓男子與林姓女子為男嬰生父母，凌姓女子則與方男為乾兄妹關係，3人共同居住於台南新市區及永康區租屋處，並由乾妹凌女受託分擔照顧責任，自2025年7月男嬰出生起，3人僅因孩子哭鬧，便多次施以暴力。

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方男曾持不明長條軟棒或徒手毆打，凌女則以拳頭揍擊男嬰肚子，林女則持拖鞋等物毆打臀部，經法醫鑑定，男嬰生前受有肋骨及膝部陳舊性骨折，顯示長期處於受虐狀態。

2025年11月10日晚間，男嬰在永康租屋處再度哭鬧，3人非但未給予安撫，反而接續施暴，方男徒手重擊男嬰胸部，凌女以拳頭揍向腹部，林女則將男嬰頭部猛力推撞牆壁，當場發出「叩」的撞擊聲，造成男嬰頭骨骨折及肋骨新傷，因傷勢過重不幸死亡。檢警事後勘驗發現，男嬰頭部受創嚴重，是致命關鍵，3人見狀卻未送醫救治。

3人確認男嬰死亡後，竟謀議遺棄屍體，林女與凌女先合力以藍色垃圾袋包裹男嬰遺體，外面再套上一層黑色塑膠袋，當晚由方男騎乘機車，搭載抱著遺體的凌女前往新市區高鐵橋下，由凌女下車將垃圾袋棄置於橋下排水溝。

直至2025年12月，社會局因追查男嬰去向通報協尋，警方攔截方男夫婦盤問後，才在排水溝尋獲遺體，台南地檢署認為，方男等3人對毫無反抗能力的嬰兒施虐致死，手段殘忍，且於案發後棄屍滅證，嚴重危害社會倫理，全案依國民法官法規定，依妨害幼童發育致死等罪嫌將3人起訴。

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