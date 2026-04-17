桃園艦冒巨浪深夜抵達基隆籍漁船沉沒海域 搜救失聯船長

海巡署桃園艦海巡員投放海難測流浮標（SLDMB），搜尋失聯台籍船長。（記者林嘉東翻攝）

基隆籍「全漁6」號漁船昨天清晨在釣魚台東北方海域起火沉沒，船上6名外籍船員獲救，張姓台籍船長下落不明。海巡署北部地區機動海巡隊千噸級「桃園艦」冒著浪高2公尺的惡劣海象，昨天深夜11時抵達彭佳嶼東北約131浬的沉船海域，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並展開地毯式搜尋，持續搜尋失聯船長中。

海巡署指出，桃園艦抵達案發海域後，與第一時間救起6名外籍船員的友船「全漁36」取得聯繫。友船船長表示，雖然獲救的移工人員均安，但因船上物資補給與鋪位空間有限，希望能將人員接駁至桃園艦安置，不過，搜救現場海況惡劣，受冷氣團影響，海面風力達5至6級、陣風高達8級，浪高約2公尺。

請繼續往下閱讀...

桃園艦多次嘗試靠近友船進行接駁，但受限於巨浪導致船身劇烈搖晃，考量船舶碰撞風險及人員攀越安全，多次嘗試均未能順利完成；經雙方協調，目前6名獲救船員暫時安置於「全漁36」漁船上，由桃園艦持續伴隨監控並隨時保持通聯，待海象平穩後再執行人員移撥。

為了與時間賽跑，桃園艦第一時間在現場海域施放海難測流浮標，藉此掌握事故現場的即時海流動態與測點數據，據以修正搜救規劃，提升搜尋效能。同時，海巡署駐日聯絡官也持續與日本海上保安廳保持密切溝通，協調日方艦艇共同在搜救區域內進行海空聯合搜救行動。

海巡署強調，雖然強勁風浪增加搜救難度，但海巡同仁將秉持「人命救助為先」的精神，持續在第一線與惡劣天候博鬥，全力搜尋失聯的張姓船長，呼籲周邊作業船隻共同協助瞭望。

海巡署桃園艦抵達「全漁6號」沉船海域，持續搜尋張姓船長下落。（記者林嘉東翻攝）

海巡署「桃園艦」昨天深夜11時抵達彭佳嶼東北約131浬的沉船海域，漏夜蒐尋失聯張姓船長下落。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法