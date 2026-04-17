女主管挪用VIP客戶3110萬！銀行挨罰800萬求償 法院判她不用全賠

銀行理財主管A走客戶3千多萬，金管會開罰銀行800萬，銀行不認罰要她賠。示意圖（資料照）

某大型商業銀行黃姓理財主管，因挪用VIP客戶款項高達3110萬餘元，導致銀行遭金管會重罰800萬元，銀行不甘受損，提告要求黃女全額賠償該筆罰鍰。高雄地院審理後認為，銀行內部監控機制形同虛設，讓已調職員工竟能跨分行如入無人之境，判決銀行應自負65%責任，黃女僅需賠償280萬元。

判決指出，45歲的黃女在銀行工作將近20年，她從理財專員一路往上爬，最後升職至銀行分行理財主管位置，年薪超過百萬元；2021年，黃女從七賢分行調派至小港分行，她因有資金需求，見陳姓老婦有大筆存款未使用，竟萌生歹念，她向陳婦佯稱自己剛調職，需要客戶幫她衝業績，在徵得陳婦同意後，取得陳婦的印章和授權書。

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黃女再利用「約定轉帳」方式，將陳婦帳戶內的3110萬餘元轉到自己名下帳戶及另名翁姓女客戶名下帳戶（另案偵辦），再趁陳婦到銀行補摺查詢帳戶明細時，利用電腦系統可擷取補登範圍的特性，指定陳婦補登範圍，讓陳無法看到存摺上異常交易紀錄，製造自己沒有擅自動用陳婦帳戶的假象。

2022年12月，陳婦請媳婦到行辦理外幣定存交易時，黃女又偷蓋陳婦的印章，再指使胞弟拿偷蓋的援權書到其他分行意圖盜領陳婦的外幣，結果闖關3次都失敗，還引來銀行注意，經內部調查後，除將盜領客戶鉅款的黃女開除，法官也依違反銀行法判她徒刑5年。

金管會針對銀行內控缺失裁罰800萬元，但銀行主張，黃女的違規行為違反勞動契約，應負擔這筆天價罰鍰。但法官深入調查發現，銀行的管理存在驚人漏洞。黃女雖已從七賢分行調往小港分行，卻仍能隨意進出舊單位的存匯作業區，甚至自行操作系統補登存摺，主管皆未攔阻。

此外，銀行在發現帳戶異常後，竟未及時啟動整體檢視，任由漏洞擴大長達一年。法官認定，銀行未建立完善內控，且所屬主管與職員皆有疏失，應承擔「與有過失」責任，審酌雙方違失程度，判定銀行需承擔65%的主因責任，黃女則負擔剩餘的35%。

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