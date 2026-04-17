為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    罵同事「垃圾」比倒讚 法官認「情緒抒發」判無罪

    2026/04/17 10:39 記者王捷／台南報導
    沈男在醫院罵同事「垃圾」並比倒讚，遭控公然侮辱。台南地院認屬短暫情緒抒發，未逾一般人合理忍受範圍，判決無罪。全案仍可上訴。（記者王捷攝）

    沈男在醫院罵同事「垃圾」並比倒讚，遭控公然侮辱。台南地院認屬短暫情緒抒發，未逾一般人合理忍受範圍，判決無罪。全案仍可上訴。（記者王捷攝）

    沈姓男子與余姓同事不睦，在醫院領藥時巧遇，辱罵對方「垃圾」並比倒讚，但台南地方法院認為他的言論是衝突現場的短暫情緒抒發，沒有超過一般人合理忍受範圍，判處無罪。

    去年沈男在醫院門診區巧遇余男，當場譏諷：「你為什麼不去嘉南療養院看病跑來這邊？」雙方隨即發生爭執，沈男辱罵余男「垃圾」並做出倒讚手勢。余男不甘受辱提告。

    沈男辯稱，他長期遭受余男職場霸凌，當天是因就醫領藥遇見對方才心生不滿，法官審核證據確認沈男當天確有就醫紀錄，且雙方先前存在長期職務紛爭。監視器顯示接觸時間不到1分鐘。沈男強調，他的言論僅是針對過往糾葛的應對，並非刻意貶損對方名譽，主張行為不應構成犯罪。

    法官審理認，依據憲法法庭的判決意旨，公然侮辱罪的認定應綜合觀察表意脈絡。沈男言論是衝突現場的短暫攻擊，不是反覆持續的謾罵，應視為一時情緒抒發或失言。一般理性的人在瞭解紛爭前因後果後，應不致因此對余男的人格產生否定評價，也沒有超過一般人可以合理忍受的範圍。

    法院強調，沈男的言論擴散性有限，還沒達到損害他人社會名譽的程度，不應用刑法處罰，所以依法判決沈男無罪，全案可以上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播