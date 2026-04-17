罵同事「垃圾」比倒讚 法官認「情緒抒發」判無罪

沈男在醫院罵同事「垃圾」並比倒讚，遭控公然侮辱。台南地院認屬短暫情緒抒發，未逾一般人合理忍受範圍，判決無罪。全案仍可上訴。（記者王捷攝）

沈姓男子與余姓同事不睦，在醫院領藥時巧遇，辱罵對方「垃圾」並比倒讚，但台南地方法院認為他的言論是衝突現場的短暫情緒抒發，沒有超過一般人合理忍受範圍，判處無罪。

去年沈男在醫院門診區巧遇余男，當場譏諷：「你為什麼不去嘉南療養院看病跑來這邊？」雙方隨即發生爭執，沈男辱罵余男「垃圾」並做出倒讚手勢。余男不甘受辱提告。

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沈男辯稱，他長期遭受余男職場霸凌，當天是因就醫領藥遇見對方才心生不滿，法官審核證據確認沈男當天確有就醫紀錄，且雙方先前存在長期職務紛爭。監視器顯示接觸時間不到1分鐘。沈男強調，他的言論僅是針對過往糾葛的應對，並非刻意貶損對方名譽，主張行為不應構成犯罪。

法官審理認，依據憲法法庭的判決意旨，公然侮辱罪的認定應綜合觀察表意脈絡。沈男言論是衝突現場的短暫攻擊，不是反覆持續的謾罵，應視為一時情緒抒發或失言。一般理性的人在瞭解紛爭前因後果後，應不致因此對余男的人格產生否定評價，也沒有超過一般人可以合理忍受的範圍。

法院強調，沈男的言論擴散性有限，還沒達到損害他人社會名譽的程度，不應用刑法處罰，所以依法判決沈男無罪，全案可以上訴。

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