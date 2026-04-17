小王暱稱人妻「寶寶」 做愛後還抱著裸睡 法官判賠25萬元

小王暱稱人妻「寶寶」，雙方有親密行為，做愛後還抱著裸睡的人妻，法官判賠25萬元。（記者謝武雄攝）

結婚13年的人妻嫌生活平淡，去年1月底找小王尋求刺激，小王暱稱人妻為「寶寶」，雖然交往不到4個月，卻頻頻約會，還有親吻、擁抱、身體愛撫，做愛後小王還抱著裸睡，小王雖然矢口否認有踰矩行為，並強調是人妻主動追求，但桃園地方法院法官審理認為，小王已經侵犯人夫配偶身分法益，判賠精神慰撫金25萬元，按週年利率5%計算利息。

人妻於作證時坦承，與小王自去年1月底至2月初間開始交往，至同年5月24日終止，小王還暱稱她為「寶寶」，交往期間會與小王有親吻、擁抱、身體愛撫等親密互動，約會頻率大約是每個禮拜2至3天，大多是在被告下班後的時間，2次在被告龍潭住處發生性行為，兩人做愛完畢，小王會穿著四角褲抱著她裸睡。

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人夫則提供小王對人妻手機對話紀錄，「妳要不要去問一個人養小王要花多少，才能讓小王全心全意對她一個？妳要求我愛妳，妳卻只肯給1萬？」、「當初我們已經達成共識，妳要我愛妳，取決妳的付出，既然妳後面想變成白嫖，那我也不用做好我的本分」、「寶寶，今天可以先預支下個月的零用錢嗎？」等語，法官認為，被告以「小王」（即婚姻關係中之第三者）自居，更以「寶寶」之暱稱稱呼人妻，並提及「只能愛妳」、「報備、多見面」等語，足認兩人間顯然涉及男女間之情愛關係，而非單純朋友往來互動。

小王辯稱與人妻相處模式並無逾越一般交往分際云云，且強調是人妻主動追求，聲請傳喚另外證人，但法官認為不論何人主動追求，均無礙前揭關於被告與人妻交往事實之認定，被告之聲請駁回。

法官認為，被告與人妻於婚姻存續期間交往，並以伴侶相稱，更有擁抱、親吻、發生性行為，已不法侵害人夫基於配偶關係之身分法益，審酌雙方身分、婚姻狀況、交往期間長短及侵害情節等因素後，認為人夫請求80萬元尚屬過高，酌定精神慰撫金為25萬元較為適當，其餘請求則駁回。

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