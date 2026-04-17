過勞檢察官3-3》認真辦案變「迫害」？檢察官壓力爆表沒人想接政治案件

臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯將偵查京華城案的11名檢察官照片合成為濺血照片發布於臉書，後由女粉絲林惠珠轉傳至社群媒體Threads並加註「命債命還」，2人最後均被宣告緩刑。（資料照）

記者翁靖祐／專題報導

前台北市長柯文哲因京華城案一審被重判17年，負責此案的檢察官在民眾黨的煽動下，被貼上「政治打手」、「政治迫害」的標籤。其實檢察官受到政治人物支持者的言語攻擊並不少見，一名資深檢察官就直言，案件只要有政治人物就會複雜化，檢察官也因此最不想接這類型的案件。他說，面對這種案件，檢察官需要承擔更多的心理壓力，身心健康也會因此深受影響。

檢察官因偵辦政治性案件被貼上標籤的案例並不少見，像是京華城案中曾擔任威京集團總裁沈慶京律師的越方如過去就在擔任特偵組檢察官期間因偵辦「扁案」成民進黨支持者強烈抨擊的對象。

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當時越方如曾遠赴日本對中信慈善基金會董事長辜仲諒訊問，卻被民進黨質疑指揮辜咬陳水扁。期間，前總統陳水扁因被特偵組聲押，前往台北地院聲援的桃園縣前議員吳寶玉還對越方如說「檢察官很厲害，小心自己的小孩」，最後吳寶玉被依照恐嚇罪起訴，並被判刑3月定讞。

某位資深檢察官就坦言，其實檢察官最不想處理的就是政治性案件，因為只要涉及政治人物，連簡單的妨害名譽都會變得複雜，需要考慮的也會更多，其中更包含當事人會如何反擊。以近日偵結的徐巧芯被名嘴許維智稱「破格」為例，在偵查結果出來以後，徐巧芯馬上就給出不理性的回應，而檢方因而所需承擔的心理壓力也就更大。

此外，隨著時代更迭，社群媒體也創造了更多的輿論空間，會讓負責辦案的檢察官面臨肉搜甚至是許多數位型態的網路暴力。例如去年在審理京華城案期間，臉書粉絲專頁「迷因台式民主」版主戴瑞甯將偵查京華城案的11名檢察官照片合成為濺血照片發布於臉書，後由女粉絲林惠珠轉傳至社群媒體Threads並加註「命債命還」，2人最後均被宣告緩刑。

這位資深檢察官說，檢察官的工作其實已經很繁重，若又碰上政治性案件，就會導致除身體要面臨巨大的操勞，心理還更需要背負極大壓力，因此心理狀況也成了司法官之間日益被重視的議題。

他舉例，近年法務部開始跟外面的心理諮商師簽約，讓檢察官可以做匿名約談，不僅全程保密，費用也是由公家支付，盼檢察官在工作過程中可以維持身心健康。

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