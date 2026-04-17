台61中彰大橋段嚴重車禍！2化學槽車、2小貨車撞成一團 雙向不通

台61中彰大橋段嚴重車禍,，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61線中彰大橋路段今天清晨（17日）發生嚴重車禍，2部化學槽車與2部小貨車撞成一團，還有一輛曳引車受到波及。其中2名司機與1名副駕駛送醫，由於化學槽車載運乙酸甲酯並有洩漏，另一部載運熔硫，無洩漏狀況，目前事故路段封閉進行安全維護與後續處理，雙向無法通行，警方呼籲提前改道轉台17線行駛。

彰化縣警方表示，這起意外發生在今天清晨3時許，地點在台61線161.9公里南下路段，也就是中彰大橋路段，郭男所駕駛的化學槽車，由南往北方向行駛，撞上莊姓民眾駕駛的自小貨車後，再撞上中央紐澤西護欄倒在南下車道。而孫男所駕駛的化學槽車南下閃避不及，撞上倒下的護欄後翻覆，導致所載的乙酸甲酯外滲路面，並波及王男的小貨車與陳男的曳引車。

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消防局指出，這起意外共有3人送醫，孫姓司機臉部受傷送往彰濱秀傳醫院、莊姓小貨車司機胸悶送往梧棲童綜合醫院，另有小貨車副駕駛送往彰化秀傳醫院，意識皆為清楚。

警方表示，這起意外的肇事司機酒測值為零，由於現場乙酸甲酯並有洩漏狀，後續由台中環境事故專業技術小組與彰化工務段接受處理進行安全防護與清除作業。

警方呼籲，因為事故占用中彰大橋施工車道縮減路段，雙向無法通行，南下路人提前下龍井匝道改台17線行駛；北上用路人提前下伸港改台17線行駛。

台61中彰大橋段嚴重車禍,，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍,，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍,，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍，化學槽車翻覆造成乙酸甲酯有外滲，仍在處理中。（民眾提供）

台61中彰大橋段嚴重車禍,，2化學槽車、2小貨車撞成一團。（民眾提供）

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