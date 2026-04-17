過勞檢察官3-2》濫訴案爆量！檢察官平均扛200案 法界提6改革方向

台灣刑事訴訟濫訴問題嚴重，法界提出6改革方向。（資料照）

記者翁靖祐／專題報導

近年來全台地檢署偵查案件負荷爆量，人力短缺與過勞問題頻傳，每位檢察官身揹150到200件案子已是常態。其中「濫訴」問題早是老生常談，如今卻仍未改善。

台北地檢署一名不具名檢察官指出，檢察機關受理案件後即應分案調查，但也導致大量本質上不構成犯罪的案件湧入，嚴重壓縮處檢方辦案空間。他認為，若要解決「濫訴」可從3方面進行著手，其中包括提出刑事裁判費、簡化結案流程及雙偵查主體制。

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該名檢察官將濫訴態樣歸納為四類：第一為「非理性重複申告」，包括對已判決確定的陳年舊案重複性提告，或悖離現實的幻想式指控。其二是「報復性申告」，他舉例，社群媒體上的妨害名譽案件，全台地檢署皆具管轄權，因此原告會刻意選擇遠地提告，讓被告南北奔波應訊以達報復目的；甚至有報案人是為了透過偵查程序取得被告身分證字號、戶籍地等個資。

其三則是「賺取和解金」，部分民眾會在網路上引戰，發出爭議性言論後，引起不認識的網友惡言相向以後，再大規模向3、40名網友提告後，用司法的壓力向被告索取和解金。最後則是屬於民眾對於法律認知不足所造成的司法資源浪費，比如說單純借款，因為債務人拖延還款而提告詐欺取財。

該名檢察官直言，除第一類型能以行政簽結處理，其餘類型往往須走完實質偵查程序，導致有限的偵查資源被無效案件壓縮。談到解方時，他回應道，由於目前民眾會提出「濫訴」的原因百百種，所以最適合的改善方法應該是需要去因應各種情形去作修正的，同時他也針對大環境提出了3點改革建議。

他說，若要遏止亂象，第一點為研議刑事訴訟比照民事「使用者付費」原則，繳交刑事裁判費。第二點，簡化結案流程，對於無犯罪嫌疑案件，不強制撰寫不起訴處分書，僅告知結果以減輕案件偵結負擔。第三點則是日本目前正在執行的「雙偵查主體制」，此制度會將輕罪偵查與結案權限下放給警方，藉此紓解地檢署案源。然而，過去民間司法改革基金會雖曾推動「雙偵查主體制」，但考量民眾對警察機關的法律專業度、獨立性仍存有疑慮，加上政治勢力介入等風險，該方案至今仍難以落實。

曾任法官、檢察官的律師葉育宏說，針對刑事濫訴，德國、日本及我國民事訴訟部分都有相應的裁罰制度，這部分應能效仿。他也指出，就檢警專業分工部分，和我國法制相近的德國，檢察官主要負責起訴、強制處分的審核，較少介入證據調查及蒐證，且南韓也對此修法，將成立專門負責公訴與檢控的新機構，且將調查職責抽離出來給獨立單位，並於3月20日通過。

此外，我國刑附民不收裁判費，也是鼓勵以刑逼民的成因之一，他認為附民並非國際主流制度，且我國附民大多均移由民庭審理，此制度似可考慮廢除，或可參考德國的附隨程序（Adhäsionsverfahren），限於案件單純且不會延滯訴訟方法提起，亦可改採裁判費事後徵收，以保障弱勢。

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