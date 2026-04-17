過勞檢察官3-1》北檢打詐檢察官上班昏倒送醫！打詐2.0止不住案件海嘯

台北地檢署1名民生犯罪專組專責打擊詐欺犯的檢察官於本月2日上班時間昏倒，引發外界對於檢察官工作量的關注。（資料照）

記者翁靖祐／專題報導

台北地檢署1名民生犯罪專組專責打擊詐欺犯的檢察官於本月2日上班時間昏倒，後續由救護人員送至醫院治療便返家休息，目前已再度回到工作崗位，那名檢察官在事發當週幾乎都凌晨2、3點才返家，而這也顯示檢察官因詐團猖獗而長期過勞的現象，如今「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0 版」已經屆滿1年，檢察官卻仍因詐欺案件陷入過勞的無限輪迴。

行政院於2024年11月正式推出「打詐2.0」綱領，結合同年三讀通過的《詐欺犯罪危害防制條例》等打詐4法，旨在精準打擊犯罪。然而，根據法務部統計，2024年地方檢察署電信網路詐欺新收件數為16萬7931件，進入打詐2.0後的2025年仍高達16萬5834件，案件量幾乎未有顯著縮減。

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有檢察官指出，每位檢察官的承辦案件量平均為150至200件不等，導致半夜回家對他們來說已是稀鬆平常。其中，那位暈倒檢察官所待的北檢「民生犯罪專組」偵辦案件的範圍並不僅限詐欺案，但礙於詐欺案件數量龐雜，導致辦案空間被嚴重壓縮，如今接手的案件高達9成為詐欺案。

面對如海嘯般席捲而來的詐欺案件，檢察官認為，偵辦詐欺案最令他們頭痛的其中一點是「詐欺產業」的求新求變。他舉例「前陣子是虛擬貨幣案，如今又演變成利用貸款詐欺，俗稱地面師」不變的是，檢方為從錯綜複雜的案件中理出證據，在地檢署挑燈夜戰的景象。

談到為何台灣的詐欺案件都無法壓下來，該名檢察官直言「因為第一線的面交車手永遠被輕判」。他以販毒為例，依《毒品危害防制條例》若犯下製造、運輸、販賣毒品案件，至少會被判處5年以上有期徒刑，反觀詐欺案的車手，因犯罪金額難以達到《詐欺犯罪危害防制條例》100萬元的門檻，因此大多只會被判1到2年不等，甚至不到1年，詐欺案也理所當然不會減少。

值得注意的是，根據同一份統計資料，地檢署詐欺案件偵結起訴人數從2024年的7萬7332人（佔比37%）攀升至2025年的10萬2722人（佔比50%），其中成長最顯著的是單純車手，人數增加達1萬9608人，凸顯檢警在偵辦案件時，確實盡力在掃蕩車手，但這群詐團「免洗筷」卻因不用付出太多的代價，而源源不絕，讓執法人員陷入無限的過勞輪迴。

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