檢舉魔人過頭了！監視器「全天候盯哨」鄰居 月收45罰單全撤關鍵曝

經台中高等行政法院審理，最終判決撤銷全部罰單確定。（資料照）

彰化縣一處寧靜鄉間巷道因鄰里間「監視器攻防戰」掀起爭議，曾姓男子被指控返家轉彎時未打方向燈，短短1個月內遭檢舉多達45次，累計罰鍰高達5萬4000元，單純交通違規卻牽扯出鄰居長期架設監視器、全天候拍攝行為，引發侵犯隱私權爭議，經台中高等行政法院審理，最終判決撤銷全部罰單確定。

案件源於2023年7月至8月間，警方依據檢舉影像連續開罰，雖車主最初為謝姓女子，經申訴後改認實際駕駛為曾男，曾男不滿遭密集檢舉，質疑對方刻意針對，決定提起行政訴訟，法院審理時發現，檢舉人為曾男對面住戶，所設監視器不僅拍攝道路，甚至涵蓋住家門口、庭院，影像範圍已延伸至私人生活領域，等同長期蒐集整戶生活動態。

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法官指出，監視設備若僅用於自保尚屬合理，但本案已明顯逾越必要範圍，對他人隱私與資訊自主權造成嚴重侵害，且具有持續性與針對性，性質上已非單純防護，而是帶有蒐證與監控目的，即便曾男確有未依規定使用方向燈的違規事實，但相關影像屬違法取得，依法不得作為裁罰依據。

此外，法院也衡量違規情節，認定該巷道僅約2.78公尺寬，平時車流不大，未打方向燈的行為對交通安全影響有限，並未造成實質危害，相較之下，長期監控住家生活的侵害程度顯然更為重大，全案經上訴審理後，法官最終維持見解，認定原裁罰欠缺正當性，撤銷全部45張罰單確定。

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