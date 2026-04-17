套塑膠袋害死鄰居盆栽 苗栗婦人挨告判罰9000元

苗栗地方法院依犯毀損他人物品罪，判罰彭婦9000元。（資料照）

苗栗縣彭姓婦人在鄰居家門前的一盆植栽上套塑膠袋，導致該盆栽植物凋零枯萎死亡，鄰居氣得報警提告並拒絕和解，彭婦被苗栗地方法院依犯毀損他人物品罪，判罰9000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

判決指出，彭婦明知以塑膠袋套住植物，會導致植物枯萎而死亡，於2024年8月31日下午4點多，把藍色塑膠袋套住鄰居放置在家門前的一盆盆栽。

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因鄰居不常在該住處居住，直到同年12月12日發現該盆栽已彎曲枯萎，奄奄一息。經調閱監視器影像，發現彭婦用藍色塑膠袋給盆栽「蓋布袋」，氣得報警提告。

彭婦坦承有以塑膠袋套住該盆栽，但辯稱，她套住的盆栽內的植物已經死掉了。不過，法官依據鄰居提出的相關監視器影像等事證，顯示被塑膠袋所套之植物盆栽尚存活、並非已枯萎，認彭婦所辯為卸責之詞。

法官審酌彭婦未能尊重他人財產法益，毀損鄰居之財物，致受有財產損害，法治觀念顯然薄弱，所為殊不足取，並考量其終能坦承犯行，惟鄰居無意願調解並請法院依法判決。法官依犯毀損他人物品罪，判罰彭婦9000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

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