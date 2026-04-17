史上最大「大麻無塵室」工廠被抄！竹東三環幫動手腳偷電千萬

三環幫眾製毒還想省錢，搞出史上最大大麻工廠，偷電千萬被逮。（警方提供）

新竹檢警在新竹縣查獲台灣治安史上最鉅千坪大麻無塵室工廠，起獲大麻植株4519株，市價高達20億元，足供300萬人次吸食。主謀竹東鎮三環幫成員池政勳為了省電費，竟找人在台電電表動手腳，除被新竹地院依製造二級毒品罪重判10年，再因偷電被新竹地院判刑，且偷電犯罪所得1007萬元沒收。

法官調查，洪男具有更改電表專業知識，而池政勳因栽種大麻而有減少電費支出需求，113年4月3日晚間前往新竹縣竹北市，將台電電表封印鎖及鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪及指針，擅自更動電表計量構件，致使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，致台電無法正確計量實際用電度數，而以錯誤度數計量並收取電費。

請繼續往下閱讀...

一直到同年5月25日被檢警查獲時止，共計詐得減少繳納電費155萬度，合計不法利益超過1千萬元。經檢警循線查獲大麻工廠，並通知台電派員到場勘察，始查悉上情。

法官審酌池男為圖減少電費支出，竟委由洪男破壞電表封印鎖、封鉛印後、調整電表內齒輪軸，以使電表計度計算失準，藉以使台電依錯誤計量度數而誤算較少用電費用，最後將池男依詐欺得利罪判刑1年2月，犯罪所得1007萬元沒收。洪男判刑1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法