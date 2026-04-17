桌球教練猥褻多名女童！小二女學生半年受害46次

半年猥褻小二女童46次，色魔教練再判11年。（情境照）

新竹縣某國小桌球社外聘教練黃毅鎮因強制猥褻7名女童，被高等法院判刑7年，他又因半年內對小二女童小美（化名）連續猥褻多達46次，再被新竹地院重判11年。

法官調查，黃毅鎮為某國小桌球社外聘教練，於112年2月到8月間，對小學2年級年僅8歲的女童小美，在該國小桌球教室內，利用練球休息時間，提供手機給小美玩遊戲，趁小美玩手機機會，藉其年幼無知，違反意願撫摸大腿及下體私處，以此方式平均每週猥褻2次得逞，共計46次。

法官審酌黃男明知小美為年僅8歲國小學童，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，而對被害女童長期、反覆多次強制猥褻犯行，除造成年幼被害人身心受創，破壞被害人及其家屬對於師長信任、嚴重影響被害女童人格發展及身心健全情況外，亦間接致被害人家屬因子女遭此侵犯而內心傷痛，犯罪情節及其所生危害甚鉅，應予嚴懲；考量黃男迄未與被害人及家屬和解，依強制猥褻幼女共46罪，各處有期徒刑3年5月。應執行有期徒刑11年。

先前黃毅鎮被控練球休息時對7名女童強制猥褻，被高院加重判刑7年，其中2名被害女童與家屬提起民事求償，新竹地院判黃男共需賠償66萬6千元。

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