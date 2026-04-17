中國行動電源冒充台灣認證 網拍業者瞎辯「複製貼上」被判刑

鄭女網售中國行動電源，卻仿冒台灣品牌，盜用台灣原廠商標與認證字號。她辯稱僅是複製貼上，台南地院依商標法判拘役50日、緩刑2年。（記者王捷攝）

鄭姓女子進口中國行動電源，套用台灣品牌的商標在蝦皮賣，遭原廠艾蒙公司提告，鄭女辯不知情，只是複製網路資料，台南地方法院簡易庭譴責傷害台灣廠商的心血，依非法販賣侵害商標權商品罪，判拘役50日、緩刑2年。

鄭女去年4月引進中國行動電源，在蝦皮賣場上架，還標榜台灣現貨，直接套用台灣原廠艾蒙公司的「IDEAMON」商標，並填寫專屬原廠的台灣經濟部標準檢驗局（BSMI）與國家通訊傳播委員會（NCC）認證字號。艾蒙公司發現產品遭盜版冒名，並在北警中山分局報案提告。

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鄭女辯解，聲稱自己只是在網路上搜尋這款行動電源的相關資料，接著就把查到的圖文資訊全部「複製貼上」到自己的賣場。她辯稱不知道這些內容代表什麼意思，也沒有自己去申請檢驗，單純誤以為只要是「相同的商品」，就可以直接共用別家公司已經申請過的證號。

檢察官認為，鄭女的行為可能涉嫌虛偽標記罪，有詐欺性質，同時觸犯網路販賣仿冒商品罪與販賣虛偽標記商品罪，屬想像競合犯，依法從重依商標法處斷。

法官指出，台灣廠商投入大量心血研發，鄭女為牟利販售中國盜版品，損害台灣原廠權益且混淆消費者，破壞智財權聲譽，考量鄭女無前科、領有身心障礙手冊且陳列數量不多，加上告訴人無意求償，相信歷經教訓已知警惕。

台南地院最後判鄭女50天、緩刑2年以啟自新，同時，為建立其正確法治觀念，法院命其於判決確定後1年內接受3場次法治教育，並於緩刑期間付保護管束。

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