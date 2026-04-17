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    首頁 > 社會

    男遇行車糾紛戴警帽嗆聲 見真警秒改口：我只是怕鬼

    2026/04/17 01:28 記者陳冠備／彰化報導
    彰化謝姓男子遇行車糾紛，竟戴警帽嗆聲，直到見真警察，瞬間改口，我只是怕鬼。其行為已觸犯公然冒用公務員服飾、徽章罪。（示意圖，資料照）

    彰化謝姓男子遇行車糾紛，竟戴警帽嗆聲，直到見真警察，瞬間改口，我只是怕鬼。其行為已觸犯公然冒用公務員服飾、徽章罪。（示意圖，資料照）

    彰化謝姓男子去年7月發生行車糾紛，竟戴上從網路購買的警用便帽，企圖冒充警察與對方理論，不料真警察到場當場露餡，他竟秒改口辯稱：「我怕鬼」，戴警帽是為了避邪。荒謬理由連法官聽了都搖頭，最終依公然冒用公務員服飾、徽章罪，判罰金新台幣8000元，那頂「避邪專用」的警帽也一併沒收。

    判決書指出，去年7月17日上午9時許，謝男駕車行經彰化縣某路口時，因不滿姚姓男子的駕駛方式，雙方爆發口角。停等紅燈之際，謝男突發奇想，戴上繡有警徽的警用便帽，走向姚男車輛，要求對方下車理論，意圖讓對方誤以為他是警察。

    姚男察覺有異，立刻錄影並報警處理。警方到場後戳破謝男真實身分，他才坦承自己不是警察，帽子是從蝦皮網購而來，更語出驚人表示：「我戴帽子是因為怕鬼、而且夏天很熱。」還辯稱不知道不能佩戴有警徽的帽子。

    法官審理認為，謝男不是警察，卻在行車糾紛時戴上警帽，顯然意圖使人誤信其身分，其行為已構成公然冒用公務員服飾罪，考量他無前科、家境貧寒，最終判處罰金8千元，並沒收警用便帽。

    民俗專家蒲慶峰表示，警察徽章代表保護國家、維護治安的象徵，屬於「陽界」物，並非驅魔避邪器物，頂多只能嚇人、無法嚇鬼。他指出，有時連辦案警察都會額外配戴護身符壯膽，呼籲民眾勿迷信或以此觸法。

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