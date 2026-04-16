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    首頁 > 社會

    小孩公園玩耍爭執 屏東2媽媽竟打起來 還巴小孩頭引眾怒

    2026/04/16 23:57 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市永大公園兩名女子，因孩子玩耍問題爆發肢體衝突。（取自臉書社團「屏東吃喝玩樂3.0進階版」）

    屏東市永大公園兩名女子，因孩子玩耍問題爆發肢體衝突。（取自臉書社團「屏東吃喝玩樂3.0進階版」）

    屏東市永大公園16日晚間，有小孩間玩耍起爭執，結果雙方母親爆發肢體衝突，其中一女子連對方的小孩都不放過，朝小朋友的頭部打下去，影像被目擊民眾拍下PO網，引起網友撻伐；警方據報到場處理，將調閱監視畫面釐清。

    該起衝突的影像，16日晚被網友PO上臉書社團「屏東吃喝玩樂3.0進階版」，從畫面中看出，兩名女子先是有言詞激烈交鋒，後來互相拉扯，還有一名男子擋在中間，一名小孩則在一旁不停哭泣，其中一名女子不但打了對方，也伸手打對方小孩的頭，場面火爆，旁邊不停有人勸架，也趕快報警。

    屏東警分局表示，今晚6時許，屏東市永大公園發生一起肢體衝突，經了解，現場為阮女及蔡女，因小孩玩耍時發生爭執引發肢體衝突，造成兩人身上多處擦挫傷，其中蔡女在警方趕抵前已先行就醫。

    警方指出，目前已掌握衝突雙方的具體身分資料，由於兩人均表示，要先前往醫院處理傷勢，目前尚未正式提出傷害告訴。後續將調閱現場監視器畫面，進一步釐清衝突過程。

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