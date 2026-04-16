金門古蹟陳顯墓遭盜掘 嫌犯涉文資法聲押獲准

涉嫌破壞金門古蹟陳顯墓（見圖）的李姓男子，檢方聲請羈押獲准。（資料照）

金門縣定古蹟陳顯墓遭盜掘，警方今天宣布破案，拘捕涉案李姓男子。金門地方檢察署檢察官認李姓男子涉違文化資產保存法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，晚間聲押獲准。

陳顯墓6日被發現疑遭破壞，金門地檢署檢察官指揮警方成立專案小組偵辦，鎖定李姓男子涉重嫌，昨天會同彰化縣警察局溪湖分局拘捕李姓男子到案，查扣相關犯案工具。

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金門地檢署透過新聞稿表示，經承辦檢察官漏夜偵訊，認李姓男子涉犯中華民國刑法竊盜、毀損及違反文資法等罪嫌重大，且有反覆實施竊盜犯罪之虞，諭知向法院聲請羈押。

金門地檢署說，金門地區歷史人文深厚悠久，任何破壞文化古蹟行為，不見容於金門地區及全體國民，檢方必依法從嚴究辦，確保文資永續保存。

根據金門文化局官網，元朝末年陳顯應考鄉試中舉，明洪武4年（1371年）舉辦首科，當時舉人自五名以上者，准免會試，得即注選，當時領薦者有陳顯等3人，陳顯為經魁中試，時人稱為金門「開科第一」，永樂元年（1403年）過世。（編輯：李明宗）1150416

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