4/16 今彩539頭獎開3注！800萬獎落桃園、宜蘭、新北

4月16日開獎的第115000094期今彩539頭獎開出3注；第115000031期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

4月16日開獎的第115000094期今彩539頭獎開出3注，由宜蘭縣五結鄉上四村中正西路62號1樓的「宏樂彩券行」、新北市新莊區四維路148號的「萬事吉投注站」、桃園市八德區大漢里東勇街67號1樓的「廣豐彩券行」開出；第115000031期威力彩頭獎摃龜。

第115000031期威力彩中獎號碼為「第一區：04、11、16、22、30、38，第二區：06」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共221注中獎，每注可得4000元；陸獎共1499注中獎，每注可得800元；柒獎共2847注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5311注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0674注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4404注中獎，每注可得100元。

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第115000094期今彩539中獎號碼為「06、08、12、21、30」。頭獎開出3注，可得800萬元；貳獎共300注中獎，每注可得2萬元；參獎共8627注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2470注中獎，每注可得50元。

第115000094期39樂合彩中獎號碼為「06、08、12、21、30」。四合開出12注，每注可得21萬2500元；三合共507注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5997注中獎，每注可得1125元。

第115000094期3星彩中獎號碼為「446」。壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第115000094期4星彩中獎號碼為「9819」。壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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