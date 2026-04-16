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    知名藝術家溪谷酒後性侵女學員 判刑4年半定讞將入獄

    2026/04/16 21:43 記者鮑建信／高雄報導
    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵案，被高雄高分院判罪。他不服上訴被駁回，即將入監服刑。（資料照）

    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵案，被高雄高分院判罪。他不服上訴被駁回，即將入監服刑。（資料照）

    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，涉嫌在屏東溪谷河床酒後性侵跟他學習的女子，被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判處徒刑4年6月，他不服上訴被駁回，即將入監服刑。

    判決書指出，2021年2月9日夜間，被告撒古流在屏東縣三地門鄉住處，與跟他工作學習的A女飲酒聊天後，駕駛小貨車載她到大社溪溪谷河床，鋪設睡墊、點燃柴火，並與她比肩躺臥睡墊上。

    撒古流因凍未條，涉嫌以手摟住A女肩頭被推擋後，卻未鬆手進而親吻臉頰，甚至將她強壓在睡墊，要求發生性行為，A女因獨自身處陌生環境，恐遭不測，不敢不從。不久，因撒古流友人接近，他要求A女躲藏一旁，等對方寒暄離去後，再令她躺回睡墊涉嫌性侵。

    屏東地院和高雄高分院依強制性交罪，判處撒古流有期徒刑4年半，他不服上訴，被最高法院駁回，全案落幕，檢方將通知他到案執行。

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