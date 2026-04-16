涉偽造「鮑魚大亨」鍾文智不實報到紀錄 副所長李俊良移審交保電子監控

前福德派出所副所長李俊良。（資料照）

台北市信義警分局福德街派出所副所長李俊良涉嫌協助富商鍾文智（鮑魚大亨）在判刑定讞後潛逃，北檢今天起訴並移審法院。法官開接押庭後，諭令李俊良80萬元交保並境管，配戴電子腳鐶科技監控。

台北地方法院今天下午3時30分召開接押庭，並於晚間6時許做出裁定，在押中的李俊良、鍾文智帳房葉仲清分別以新台幣80萬元、20萬元交保，均限制出境、出海及限制住居，配戴電子腳鐶科技監控，並命不得與鍾文智及起訴內任何證人或被告，有任何接觸或聯絡行為。

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李俊良於庭訊時否認犯行，對於檢方指控他涉嫌替鍾文智代簽報到，李俊良表示，鍾文智住所距離派出所路程僅10分鐘，有需要請假也可請律師具狀，不會為此打點他或其他派出所成員。至於被控財產來源不明部分，則是他的薪資、母親贈與及借貸。李俊良僅承認曾非公務查詢民眾個資，但沒有傳給鍾文智。

葉仲清於庭訊時坦承犯行，承認有將民眾個資透過通訊軟體傳予鍾文智，他有意與被害人和解，請法官安排是否進行調解。

台北地檢署起訴指出，李俊良明知鍾文智自民國110年10月5日迄今應於每週星期一、四、六前往福德街派出所報到，竟將報到案件紀錄表自值班台取走，替鍾文智在案件紀錄表上簽名，填具不實報告時間共95次，讓鍾文智得以減免油資合計113.584元，涉犯公務員圖利罪，犯罪金額雖小，但侵害法益重大。

根據起訴，李俊良另涉財產來源不明罪，檢察官於偵查中發現，李俊良任職信義分局期間，總計每月薪資收入約10萬餘元，且無任何業外收入，但調閱李俊良金融帳戶後發現，他於111年至113年間以現金存入的不明款項，總計增加260萬4000元不明財產，來源可疑，其財產增加與收入顯不相當。

根據起訴，李俊良更協助鍾文智盜查他人個資，以其帳號、密碼登入「勤區查察處理系統（OE）」，虛偽登載「家戶查訪」事由，查詢民眾個人戶籍資料，並將資訊告知葉仲清，葉仲清再轉知給鍾文智。

北檢今天依涉犯貪污治罪條例之公務員違法圖利、財產來源不明；刑法之公務員假借職務上機會行使業務登載不實文書、公務員洩漏國防以外秘密、行使公務員登載不實準公文書；個人資料保護法之公務員假借職務上機會非法利用個人資料等罪嫌，起訴李俊良，並求刑8年。另依涉犯個資法起訴葉仲清。

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