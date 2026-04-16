剴剴案一審判決出爐 林智群：社工恐會有一波離職潮

林智群指出，如果這個案子到最後確定，確認了「社工有保證人地位」，那可以預期的是，社工會有一波離職潮、以後沒人想當社工。（資料照）

剴剴案社工陳尚潔今日一審宣判，法院認定社工偽造文書無罪，但成立過失致死罪，判兩年有期徒刑。律師林智群認為，目前可以預期的是，社工會有一波離職潮、以後沒人想當社工。

林智群在臉書專頁「林智群律師（klaw）」發文指出，雖然有些網友跳出來說判太輕等等，但其實這個不是重點，重點在於「法院認定社工有保證人地位」。

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林智群指出，這個是一審，如果這個案子到最後確定，確認了「社工有保證人地位」，那可以預期的是，社工會有一波離職潮、以後沒人想當社工。

林智群說，每個社工一個月薪水3、4萬元，手上幾十件個案，高風險家庭（爸媽家暴、賭博、毒品）一堆，他們哪天發瘋幹出破事，只要社工有機會阻止，卻沒阻止，就成立過失傷害罪、過失致死罪，收入不高，風險無敵高，這樣的工作，有誰想做？

林智群坦言，有時候司法就是一個很兩難甚至矛盾的東西，一方面大家希望那個失職社工獲得司法懲罰，但另一方面，又會面臨其他社工離職或沒人願意擔任社工的困境。

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