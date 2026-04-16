籃球彈出場外未大喊示警 害騎士重摔嗅覺受損 過失傷害起訴

北市自行車道示意圖。（資料照）

台北市柳姓男子去年台北市河濱公園籃球場打球時，籃球不慎彈出球場，意外絆倒自行車道的林姓騎士，導致重摔頭部著地、顱內出血，治療後嗅覺功能嚴重受損，士林地檢署認為，柳男雖非故意，但他未及時喊聲示警，其「不作為」與林男受傷有因果關係，依過失傷害罪嫌將柳男提起公訴。

士檢起訴指出，2025年5月12日晚間21時50分許，柳男在南港成美橋左岸的河濱公園籃球場打籃球，投籃時籃球擊中籃框內側後，強力反彈直接飛出場外，滾落至緊鄰球場的行人步道和自行車道上，適逢林姓騎士騎腳踏車經過，面對突如其來的籃球，煞車、閃躲都已反應不及，籃球碰撞到前輪右側，致車身失控左傾，林男重摔倒地，造成其頭部外傷，顱內蛛網膜下腔出血、顱骨骨折、氣腦，背部、手肘也有多處擦傷，醫治後出現嗅覺低下的後遺症。

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柳男偵查時坦承當時確實在場打球，投籃不慎導致籃球彈出場外，但他否認有過失責任，認為意外主因是市政府設置的球場硬體設施有欠缺，未提供足夠的阻隔措施，才會使籃球滾入車道。

檢察官調查現場相對位置發現，該籃球場確實緊鄰自行車道，其間沒有實體屏障，但這種狀況是在現場打球者皆已知悉的事實；在場的黃姓目擊證人供稱，當籃球彈出時，柳男及現場人員並未及時喊叫示警，也未採取任何阻擋騎士的動作。

檢察官特別引用最高法院判決意旨指出，本案涉及刑法的「不純正不作為犯」，若行為人的先前行為製造了風險，就應負有防止犯罪結果發生的義務，具備「保證人地位」，柳男明知球場與車道之間沒有阻隔，投籃偏差有引發事故的風險，他的投籃行為製造了危險源，卻在籃球彈出後疏於注意，未採取足以防免意外結果發生的措施，其「不作為」與林男的受傷結果間，具有相當因果關係，認定柳男有過失，造成傷害的結果，依過失傷害罪起柳男。

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